Колір помсти: 8 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 21.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 8 серія Ряба вирішила помститися Маші. Вона приревнувала Марту до Матвієнко, вирішивши, що Ласкава поклала око на новеньку. Жінка, що збожеволіла, підстерегла Марію в душовій та побила її до напівсмерті. До якихнаслідків це призвело? Дізнайтеся просто зараз!

У 8 серії серіалу Колір помсти Софія продовжує шукати зачіпки у справі Даші Гомонай. Вона припускає, що Даша, Надя і Марія Матвієнко можуть бути якось пов’язані. Чи знайде вона якісь докази?

А ось Даша почала сумніватися в тому, що вона правильно вчинила по відношенню до Андрія. Судячи з його слів, він як і раніше страждає через те, що сталося з коханою, і віддав би все на світі, щоб вона виявилась живою. Що буде робити Даша? Дивіться в серіалі Колір помсти 8 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 9 серія від 21.01.2024