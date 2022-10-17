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Video: Кофе с кардамоном: 7 серия смотреть онлайн – 17.10.2022

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Кофе с кардамоном | 17.10.2022 | 2022

Новые повороты судьбы в жизнях главных героев в мелодраме Кофе с кардамоном 7 серия от 17.10.2022 – смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. Самое долгожданное событие в жизни Анны наконец-то состоялось. Девушка родила красивую и здоровую девочку, и теперь главная героиня сериала Кофе с кардамоном 2022 чувствует себя самой счастливой. Адам постоянно навещает возлюбленную и их совместную дочь, и однажды в ее доме знакомится с Андреем. Брат Анны начинает с графом разговор о политике и убеждается, что Адам поддерживает взгляды Андрея на будущее Польши. Поможет ли Андрею знакомство с Родзинским в его карьере? Это вы узнаете прямо сейчас в мелодраме Кофе с кардамоном 7 серия от 17.10.2022 на сайте СТБ.

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