Гороскоп на май 2020 года расскажет, кого из знаков зодиака ждут романтические приключения, а кому стоит быть более осторожным. Что приготовил Амур для всех знаков зодиака этом месяце? Подробнее читайте в любовном гороскопе на май 2020 года от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

В этом месяце звезды сулят семейным представителям знака приятные сюрпризы. Есть большая вероятность, что любимый человек удивит вас подарком, о котором вы давно мечтали.

Тельцы

Последний месяц весны – не самый благоприятный период для сферы личных отношений Тельцов. Чрезмерная эмоциональность представителей знака может стать причиной споров и разбирательств с любимым человеком. А потому звезды советуют быть сдержаннее в общении с партнером.

Близнецы

В мае представители знака могут предстать перед сложным выбором. И в этом случае Близнецам стоит прислушаться к советам своей половинки. Это не только поможет вам достичь успеха, но, к тому же, заметно улучшит микроклимат ваших отношений с любимым человеком.

Раки

Этот месяц для Раков – удачное время, чтобы разрешить давние разногласия со своей половинкой. Так как даже в самых спорных вопросах вы с вашим партнером легко сможете прийти к общему знаменателю. А потому не стоит откладывать на потом серьезный разговор.

Львы

Львам в этот период будет крайне тяжело держать свои эмоции под контролем. То и дело раздражительность представителей знака может становиться причиной ссор с любимым человеком. Совет звезд – больше времени нужно проводить наедине с собой и своими мыслями, чтобы буря в вашей душе поутихла.

Девы

В этом месяце Девы могут быть слишком требовательными к своей половинке. Колкие замечания и критика по пустякам – прямой путь к серьезной трещине в отношениях. А потому не забывайте о том, что идеальных людей не существует. Ради гармонии в доме иногда стоит закрыть глаза на ошибки любимого человека.

Весы

Май для Весов – благоприятное время, чтобы помечтать вместе со своим любимым человеком и построить совместные планы на будущее. Вы не раз сможете убедиться, что встретили друг друга неслучайно – ваши желания и цели как никогда близки.

Скорпионы

В этот период семейным Скорпионам стоит больше внимания уделять своей половинке. Ваш любимый человек, как никогда, будет нуждаться в поддержке, одобрении и дельном совете. А потому постарайтесь оказаться рядом в нужный момент.

Стрельцы

Упрямство и категоричность Стрельцов могут стать главными причинами ссор с партнером. То, что кажется для вас пустяком, может серьезно обидеть любимого человека. А потому стоит несколько раз все взвесить, прежде чем начинать спор из-за мелочи.

Козероги

Последний месяц весны сулит Козерогам гармонию в сфере личных отношений. Сейчас вы будете близки со своей половинкой, как никогда. Отличный повод поговорить по душам и еще лучше понять друг друга.

Водолеи

В этот период Водолеям может показаться, что их любовные отношения погрязли в рутине. Но прежде, чем обвинять партнера в отсутствии романтики, подумайте, как можете повлиять на ситуацию вы. Скорее всего, небольшого сюрприза с вашей стороны будет достаточно, чтобы с новой силой разжечь угасшие страсти.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам поменьше откровенничать на тему своих личных отношений. И особенно с теми людьми, в которых представители знака не уверены на все сто. Так как есть большая вероятность разругаться с партнером из-за сплетен и слухов.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ