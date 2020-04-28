Лунный календарь на май подскажет, когда лучше воплотить мечты в реальность. Какие дни станут самыми благоприятными в мае 2020 года? Как уберечь свое здоровье во время полнолуния? Узнайте в материале от экстрасенсов СТБ.

В мае, планируя свои финансовые и бытовые дела, нужно ориентироваться на лунные фазы. Так можно достичь хороших результатов. Поэтому экстрасенсы СТБ подготовили для вас лунный календарь.

Новолуние в мае 2020 года

Новолуние наступит 22 мая 2020 года. Луна будет в знаке зодиака Телец. В этот период жизненная энергия будет положительно влиять на окружение. Поэтому нужно мудро распорядиться своим временем и тратить силы на новые дела. Любое начинание лучше подгадать именно к новолунию.

Новолуние хоть и хороший, но очень нестабильный период. Помните, что исход ваших действий может оказаться неожиданным. Не торопитесь и не рубите с плеча. Прежде чем что-то совершить, подумайте, стоит ли это делать.

Растущая луна в мае 2020 года

Растущая луна в мае 2020 будет с 1 по 6 число, а потом – с 23 по 31 мая. В эти дни энергия луны увеличивается и набирает мощности. Поэтому стоить ожидать прогресса, вдохновения и приумножения в разных сферах деятельности.

Если вы решили накопить денег, то первую сумму лучше отложить в период растущей луны. Так ваш достаток возрастет. В этот период стоить обратить внимание на здоровье. Чтобы ногти и волосы быстро росли, рекомендовано стричь их во время растущей луны.

Полнолуние в мае 2020 года

Полнолуние наступит 7 мая. Ночное светило будет находиться в знаке зодиака Скорпион.

Не забывайте, что полнолуние — период энергетического взрыва в вашем организме, который влияет и на физическое состояние. Внимательно следите за своим здоровьем, побольше гуляйте на свежем воздухе. Так вы избавитесь от негативной энергии и не растратите свою активность впустую.

В период полнолуния большинство представителей зодиакальных знаков смогут разобраться в себе, обрести внутреннюю гармонию и проанализировать собственные ошибки. Но от важных разговоров и кардинальных перемен лучше воздержаться. В полнолуние можно заканчивать важные дела, но нельзя начинать что-то новое.

Убывающая луна в мае 2020 года

Убывать луна будет с 8 по 21 мая, находясь в знаке Рыб. Вы почувствуете радость бытия и обретете внутреннюю свободу.

Именно этот период благоприятен для решения важных финансовых вопросов.

Стоит отметить, энергетика убывающей луны не лучшим образом сказывается на развитии любовных отношений. А потому не стоит торопить события, даже если замечаете повышенное внимание противоположного пола к вашей персоне.

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