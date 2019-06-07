Если в 2019 году вы ждете пополнения в семье и все указывает на то, что это будет мальчик, то специально для вас двукратный победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов дал несколько советов насчет подбора имени. Как назвать сына в 2019 году? Узнайте в материале.

Больше по теме: Как правильно назвать ребенка в 2019 году? Имена для девочки от Хаяла Алекперова

2019-й по восточному гороскопу – год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Люди, рожденные под этим знаком, очень открыты, доверчивы, добры и щедры. Им чужды интриги и сплетни. Как правило, они откровенны, а иногда даже чрезмерно прямолинейны. Часто говорят то, что думают, и от этого страдают. Но при этом символ года наделяет их умением в любой ситуации извлекать себя пользу и выгоду, а удача и фарт почти всегда сопутствует им в их начинаниях. Выбирая имя в 2019 году для своего ребенка, следует учитывать эти особенности, чтобы имя могло соответствовать удачным сторонам и чертам знака и при этом могло «сгладить острые углы» в характере.

Имена для мальчиков по месяцам в 2019 году

В зависимости от месяца рождения ребенка нужно подобрать ему правильное имя. Хаял Алекперов утверждает, что мужчины, рожденные в год Свиньи (Кабана) – очень добры и щедры. Их можно назвать настоящими везунчиками, особенно если речь идет о финансовых вопросах.

Самые популярные современные имена для мальчиков по месяцам в 2019 году это:

Январь — Николай, Аркадий, Анатолий, Максим, Сергей, Евгений.

Февраль — Арсений, Олег, Борис, Тимофей, Кирилл, Павел, Роман.

Март — Никита, Ярослав, Юрий, Матвей, Артем, Антон.

Апрель — Николай, Иван, Лев, Филипп, Захар, Антон, Данил, Владимир.

Май — Сергей, Виталий, Михаил, Борис, Кирилл, Константин.

Июнь — Михаил, Алексей, Всеволод, Иван, Дмитрий.

Июль — Валентин, Вячеслав, Михаил, Евгений, Назар, Григорий, Степан.

Август — Родион, Владимир, Юрий, Иван, Павел, Август, Валерий, Иван, Роман.

Сентябрь — Евгений, Лаврентий, Андрей, Денис, Давид.

Октябрь — Павел, Григорий, Филипп, Александр, Алан, Николай.

Ноябрь — Дмитрий, Сергей, Тимофей, Алексей, Василий.

Декабрь — Ефрем, Моисей, Максим, Денис, Артем, Эдуард.

Но главное, что должны помнить родители, выбирая имя своему ребенку, – не стоит идти на поводу у моды или пытаться угодить своим родным. Прислушивайтесь к себе и своему сердцу. Оно – самый лучший советчик!

Имена для мальчиков в 2019 году от Хаяла Алекперова

Когда мы даем ребенку имя, можем вместе с ним привлечь в судьбу малыша удачные шансы, фортуну или какой-то талант. Но вместе с этим можем, наоборот, «наградить» свое чадо многими жизненными испытаниями или чертами характера, с которыми ему придется бороться. А потому нужно учитывать множество факторов, подбирая имя ребенку. В первую очередь – дату его рождения. Так как зодиакальный знак в союзе с именем могут давать самые разнообразные результаты. И знак по восточному гороскопу в этом плане очень важен.

Представители восточного знака Кабана разносторонне развиты, а потому способны отыскать свою «золотую жилу» почти в любой отрасли. Одно из главных их качеств – честность. Они не станут обманывать и юлить ни в профессиональной сфере, ни в семейной жизни. Так как обман и несправедливость в любых проявлениях очень сильно их задевает. Возможно, все дело в том, что сами они очень доверчивы и в общении с окружающими склонны идеализировать людей. Мужчины – представители этого знака, как правило, больше внимания обращают на достоинства людей, в то время как на недостатки закрывают глаза. Все это вместе с общительностью и открытостью, которые им присущи, часто приводит к тому, что в кругу друзей мужчины-Кабана появляются завистники и недоброжелатели, которых он попросту не может распознать.

Но если говорить о напористости, целеустремленности и воинственности духа, то здесь мужчине-Кабану есть над чем поработать. Так как в их характере преобладает мягкость и отходчивость. Если говорить проще – представители этого знака могут уступать там, где стояло бы проявить настойчивость.

А потому, выбирая имя для мальчика, рожденного в год Свиньи, стоит ориентироваться на имена с сильной, даже немного воинственной энергетикой, чтобы уравновесить мягкость их характера. К примеру:

Александр (с древнегреческого –«защитник»),

Николай (с греческого – «победитель народов»),

Игорь (с скандинавского –«воинственный»),

Никита (с греческого – «победитель»),

Андрей (с греческого – «храбрый»),

Антон (с древнеримского – «вступающий в бой»),

Арсен (с древнегреческого – «мужественный»).

Также удачными будут имена, которые символизируют стойкость, мудрость и проницательность. К примеру:

Назар (от арабского – «взгляд»),

Даниил (от еврейского – «Бог мой судья»),

Тимур (от тюркского – «железный»),

Петр (от греческого – «скала»).

Но как бы вы ни назвали своего сына, главное – любить его и оберегать от всех бед этого мира. И не имя определяет характер человека, а воспитание. Любите и вкладывайте в сына правильную энергетику, тогда он вырастет настоящим мужчиной.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ