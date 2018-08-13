С приходом последнего летнего месяца все христиане ожидают три больших религиозных праздника – Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С ними связано множество не только православных, но и истинно украинских обрядов и традиций. Даты, на которые припадают эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, затем Яблочный Спас – 19 числа, а в конце месяца – Ореховый Спас, который принято праздновать 29 августа. О том, как провести Медовый, Яблочный и Ореховый Спас рассказала двухкратная победительница «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», потомственная ясновидящая Алена Курилова.

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Медовый (Маковый) Спас – 14 августа

Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Маковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню Первого Спаса судят о том, каким будет Третий – Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения. Также празднования спаса связаны не только с религиозными событиями, а и с сельскими полевыми работами. Считается, что Медовый Спас знаменует начало сбора урожая.

В этот день Алена Курилова советует не только освятить мед, но и «поднажать» в его употреблении в пищу.

Яблочный (Яблоневый) Спас – 19 августа

Традиционно к празднованию Яблочного Спаса начинают готовиться за 2 недели. В этот период нельзя употреблять яблоки. Такой запрет особенно касается женщин, поскольку считается, что в таком случае они принимают на себя грех праматери Евы. Также не стоит отгонять и убивать насекомых. Если муха села на руку 2 раза – это предвещание успеха и благополучия.

Существует поверье, что в сам день Яблочного Спаса все яблоки обретают особые чудодейственные свойства. Поэтому хозяйки святят все фрукты, готовят различные блюда с яблоками, делают заготовки на зиму. Люди верят, что желание, загаданное перед тем, как откусить кусочек яблока, обязательно сбудется.

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Еще одной традицией является предвещание, какой будет грядущая осень и зима. Сухой день сулит сухую осень, дожди в этот день предвещают дождливую осень, а ясное солнце говорит о суровой будущей зиме.

«В этот день следует употреблять яблоки в любом виде, а также варить яблочное варенье и печь из яблок пироги. При этом нужно говорить «Кого люблю, тому дарю яблочко с медком, желаю жить долго и ладком», – рассказывает Алена Курилова.



Также, ясновидящая советует разрезать яблоко на дольки, обмакнуть в мед и угостить каждого из членов семьи. Яблочный Спас – тот день, когда нужно кушать яблоки с медом и целовать любимых в уста.

Ореховый (Хлебный) Спас – 29 августа

Третий Спас – Ореховый. В этот день непременно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзинку с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних времен в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу. Например, банный веник, изготовленный из орешника, способен вылечить человека от любых болезней.

На Ореховый Спас также припадает великий религиозный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому 29 августа в церкви проводят праздничную литургию.

На Ореховый Спас, который также называют Хлебным, двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» рекомендует готовить и есть хлеб, выпекать пироги из зерна нового урожая и, конечно же, использовать для всего этого орехи. Для девушек-хозяек, которые не умеют печь, не дружат с тестом, но очень хотят научиться, Ореховый Спас – идеальное для этого время!

«Ореховый Спас – лучшее время, чтобы заняться готовкой. Беритесь за стряпню! Очень рекомендую медовый тортик со сметанным кремом, посыпанный орешками. Рецептом моей мамы поделюсь позже», – с улыбкой добавила Алена Курилова.

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