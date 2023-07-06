Ранок у великому місті дивитись онлайн 59 випуск від 06.07.2023

Випуск 59 | 06.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 59 від 06.07.2023! У сьогоднішній програмі відомий український мольфар, таролог і переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв дасть відповіді на всі гарячі запитання, які цікавлять українців. Чи застосує росія тактичну ядерну зброю проти українських військових? Чи буде покараний Іран за поставки Шахедів росії? Чи повернуть Соловйову його італійські вілли? Дізнайтеся просто зараз!

У 59 випуску Ранок у великому місті 2023 ви побачите черговий випуск новин з боліт і дізнаєтесь, як росія й росіяни самознищуються. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 58 від 05.07.2023