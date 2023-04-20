«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 5 випуску з Ольгою Сумською готуватимуть за рецептом Ольги Кобилянської

У 5 випуску кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» відвідає народна артистка України, акторка, господиня Ольга Сумська. В якості страви Ольга принесе французькі макарони. Що ж як альтернативу запропонує шеф-кухар? Який український десерт можна приготувати з того ж набору продуктів? Не пропустіть 5 випуск від 22.04.2023 о 10:10 на СТБ.

«Макарони готуються з мигдалем борошном. Тобто треба виростити мигдаль, зробити з нього борошно, додати до тіста… Тож мороки з ними вдосталь. А я пропоную адаптувати майже ці ж інгредієнти в українську страву», — зауважить Євген.

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Найголовніше питання 5 випуску — чи готували в Україні щось з мигдалю? Шеф-кухар зізнається, що ознайомився з рецептом самої Ольги Кобилянської!

«Ольга Кобилянська була як блогер сучасності. Писала щодня 10-15 листів, вела щоденники. У своїх листах до Лесі Українки додавала рецепти. В одній з переписок вона писала про рогалики (рогалки). І там вона згадували мигдаль. І уяви, 90% схожих продуктів, як у макаронах, вона використовувала вже тоді. Тож ми будемо готувати за рецептом Ольги Кобилянської, доторкнемося до автентичності і знайдемо справжнє українське», — каже Клопотенко.

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«Я народилася у Львові. Львів — це місце смаколиків і львівської кави. Коли я була ще зовсім малесенькою, батьки переїхали до Запоріжжя. Пам’ятаю, там мама робила фаршированих судаків. Це фантастично смачно. І уяви собі, після вистави мій батько йшов ловити судаків. Вночі. А мама вже з них робила і рибну юшку, і заливне… Боже, як я обожнювала саме заливне з томатом», — розповість Ольга про свої улюблені страви дитинства.

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Не пропустіть 5 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 22 квітня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.