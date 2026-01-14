Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Обмежено придатні

Максим Бурлака: «В кино я попал благодаря футболу» — о роли в «Обмежено придатних» и выступлениях на одной сцене с Кристиной Агилерой

14.01.2026

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Интервью с Максимом Бурлакой: что рассказал актер сериала Обмежено придатні
Обмежено придатні

Звезда «Кави з кардамоном» София Бровко – о новой роли в «Обмежено придатних»

 Обмежено придатні - Олександр Піскунов
Обмежено придатні

«Тиша навкруги» Тріо Мареничі: музика пам’яті української культури у серіалі «Обмежено придатні»

 Олена Узлюк
Обмежено придатні

«Обмежено придатні»: почему стоит посмотреть новый сериал СТБ — версия актеров

 Діана (Кароліна Мруга) - героїня серіалу Обмежено придатні
Обмежено придатні

Актриса Каролина Мруга: «Я спасла птичку в 3 года, люблю «Холостяк» и «МастерШеф»

 Олена Узлюк
Обмежено придатні

Звезда сериала «Обмежено придатні» Елена Узлюк: о доме, женской силе и творческом союзе с Аркадием Непиталюком

 Обмежено придатні - Олександр Піскунов
Обмежено придатні

Александр Пискунов: «Обмежено придатні» — о нас всех, кто учится снова любить и жить во время войны
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить