Интервью с Максимом Бурлакой: что рассказал актер сериала Обмежено придатні

Максим Бурлака: «В кино я попал благодаря футболу» — о роли в «Обмежено придатних» и выступлениях на одной сцене с Кристиной Агилерой
14.01.2026
Звезда «Кави з кардамоном» София Бровко – о новой роли в «Обмежено придатних»
«Тиша навкруги» Тріо Мареничі: музика пам’яті української культури у серіалі «Обмежено придатні»
«Обмежено придатні»: почему стоит посмотреть новый сериал СТБ — версия актеров
Актриса Каролина Мруга: «Я спасла птичку в 3 года, люблю «Холостяк» и «МастерШеф»
Звезда сериала «Обмежено придатні» Елена Узлюк: о доме, женской силе и творческом союзе с Аркадием Непиталюком
Александр Пискунов: «Обмежено придатні» — о нас всех, кто учится снова любить и жить во время войны