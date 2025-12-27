МастерШеф-16: хто покинув проєкт за крок до суперфіналу у 18 випуску від 27.12.2025

«МастерШеф» 16 сезон: хто став суперфіналістами та хто покинув проєкт за крок до перемоги

Фінальний тиждень «МастерШеф»-16 — це момент, коли більше немає права на помилку. До суперфіналу залишився лише один крок, і саме він виявився найскладнішим. У 18 випуску проєкту «МастерШеф» троє фіналістів – Сашко, Галина та Дарʼя опинилися перед випробуванням, яке мало показати, хто з них дійсно готовий боротися за кубок і звання найкращого кулінара країни. Хто став суперфіналістами та хто покинув «МастерШеф» 16 сезон у 18 випуску за крок до суперфіналу – читайте в матеріалі STB.UA.

Фінальний тиждень на проєкті «МастерШеф» розпочався для учасників зовсім нетрадиційно. Замість звичної кухні проєкту трійка найкращих — Сашко, Дарія та Галина — вирушила до центру Києва. Першою зупинкою став ресторан Ектора Хіменеса-Браво BAO, де учасників тепло та радо зустрів сам шеф.

«Зараз я покажу вам, як ми готуємо найпопулярнішу страву нашого меню — Монгольський Біф», — оголосив Ектор.

Суддя «МастерШеф» провів для фіналістів детальний майстер-клас, покроково пояснюючи всі ключові процеси та професійні нюанси приготування страви. Та попри сподівання учасників залишитися на кухні ресторану для власного готування, Ектор відправив їх далі.

Наступним пунктом гастрономічного маршруту став ресторан Beef, де працює Ольга Мартиновська. Вона провела для учасників майстер-клас із приготування стейка — показала не лише техніку обсмаження, а й поділилася важливими кулінарними секретами, які відрізняють професійну кухню від аматорської.

Фінальним рестораном у цьому гастротурі став CHEF’s TABLE Володимира Ярославського. Саме тут учасники дізналися, що навіть звичайне на перший погляд картопляне пюре може стати справжнім випробуванням.

«Зробити правильне пюре — це не просто пюрешка товкачкою вдома, це ціла наука», — поділився Сашко.

«Пюре — це дуже складна штука. Таке, як у Володимира, я куштувала — воно просто як шовк», — зізналася Дарʼя.

Після трьох майстер-класів від суддів учасники повернулися до павільйону «МастерШеф», де на них чекало останнє випробування перед суперфіналом.

«Перед вами останній крок до суперфіналу. Після цього завдання лише двоє з вас зможуть продовжити боротьбу за кубок “МастерШеф”. Ви маєте довести, що не просто слухали нас, а справді почули — і змогли на льоту засвоїти найважливіші процеси», — оголосили судді.

Фіналісти мали продемонструвати вміння швидко підхоплювати інформацію, технічну точність та власну креативність.

За умовами завдання, учасники вже побували на трьох майстер-класах, а тепер шляхом жеребкування кожен отримав один із процесів, який потрібно було ідеально відтворити на кухні «МастерШеф»:

Галина — смаження стейка від Ольги Мартиновської.

Сашко — приготування картопляного пюре від Володимира Ярославського.

Дарʼя — монгольський біф у пательні wok від Ектора Хіменеса-Браво.

На виконання завдання учасники мали 1,5 години. Після приготування страв і дегустації судді були готові оголосити своє рішення.

«Нам було надзвичайно складно ухвалити вердикт. Перед нами дуже сильні учасники, і сьогодні ми обираємо найкращих серед найкращих. Проте до суперфіналу пройдуть лише двоє», — зазначили судді.

Першою суперфіналісткою стала Дарʼя Фатєєва.

«Сашко та Галина, у вас були не менш складні процеси. Але лише одна зі страв повністю відповідає рівню суперфіналу — в іншій було допущено помилку у виконанні головного процесу», — пояснили судді.

Через помилку з обсмаженням м’яса проєкт за крок до суперфіналу покинула Галина Оруджева.

«Сьогодні ключовим було ідеальне виконання процесу. Ви зовсім трохи, але все ж схибили з просмаженням стейка», — підсумували судді.

Таким чином, суперфіналістами 16 сезону «МастерШеф» стали Дарʼя Фатєєва та Олександр Зубко, а Галина Оруджева залишила проєкт у 18 випуску від 27.12.2025.

Наостанок судді приготували для суперфіналістів ще один сюрприз: «Ви пам’ятаєте, що цей сезон особливий. Вперше умови суперфіналу ми озвучуємо заздалегідь — уже зараз».

Дарʼя та Сашко отримали завдання придумати концепцію власного ресторану. Саме в цьому закладі суперфіналісти прийматимуть суддів «МастерШеф» і готуватимуть для них страви у вирішальному випробуванні сезону.

