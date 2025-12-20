Проєкти
МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» у 17 випуску від 20.12.2025

20.12.2025

На «МастерШеф-16» стартував сімнадцятий тиждень — один із найвідповідальніших за весь сезон. Усі учасники вже одягнули білі кітелі, а це означає лише одне: права на помилку більше немає. У 17 випуску напруга на кухні сягнула максимуму, а боротьба за місце у фіналі стала ще жорсткішою. Як пройшов тиждень та хто покинув «МастерШеф-16» у 17 випуску від 20 грудня — читайте на STB.UA.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

Як пройшов 17 випуск «МастерШеф-16» від 20 грудня

На початку першого конкурсу судді одразу попередили учасників:

«Більше жодних битв чорних. Навіть одна помилка у кожному з конкурсів, що залишилися, може стати фатальною. У кожному випробуванні ми будемо прощатися з одним із вас».

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

Перше змагання складалося з трьох етапів, після кожного з яких один із кухарів отримував можливість піднятися на балкон.

У кожному раунді учасники мали приготувати класичну страву, яку називали судді. Але з кожним наступним раундом страва ставала складнішою, а час на її приготування збільшувався:

  • 1 раунд — проста страва, 15 хвилин.
  • 2 раунд — складніша страва, 30 хвилин.
  • 3 раунд — останній шанс, 45 хвилин.

У першому раунді учасники готували смажений рис Насі-горенг. Найкраще із завданням впоралися Галина та Сашко, які першими піднялися на балкон.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

У другому раунді білі кітелі мали приготувати Fish and Chips із соусом Тартар. За підсумками дегустації, на балкон піднялись Вікторія та Дарʼя, а Єва та Євген залишилися боротися за місце у проєкті.

Останнім випробуванням першого конкурсу стали італійські Аранчіні з соусом Марінара. На жаль, цього разу гірше впорався Євген, тож саме він першим покинув «МастерШеф-16» у 17 випуску.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

Другий конкурс: продукти з кастингу

Перед другим випробуванням судді оголосили:

«Сьогодні на вас чекає головна перевірка вашого зросту на проєкті. Ви маєте показати, чого навчилися за весь наш кулінарний марафон».

Під іменними коробками-загадками на учасників чекали продукти, з якими вони працювали ще на кастингу. Завдання — створити кардинально нову страву, використовуючи знайомий набір інгредієнтів.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

На приготування судді дали 45 хвилин, а результати оцінювали рейтингом. Так, за результати другого випробування рейтинг учасників був таким:

  1. Сашко
  2. Галина
  3. Вікторія
  4. Дарʼя
  5. Єва

Оскільки Єва впоралась найгірше, саме вона покинула «МастерШеф-16» в 17 випуску після другого конкурсу.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

Третій конкурс: кулінарні дуелі

Сімнадцятий тиждень завершився кулінарними дуелями.

«Два раунди, три дуелі й один учасник, який покине нашу кухню за крок до фіналу», — оголосили судді.

Оскільки Сашко посів перше місце у рейтингу після другого випробування, саме він обирав собі суперницю — нею стала Вікторія. Вона ж визначила тему дуелі — «Закритий пиріг», а також обовʼязкові продукти: яйця, селеру та апельсин.

Друга пара сформувалася автоматично — Дарʼя та Галина. Умови для цієї дуелі обирала Галина, яка зупинилася на темі «Фаршировані овочі» та продуктах: каперси, перець і томати.

Після першого раунду дуелей на балкон піднялися Сашко та Галина, а Вікторія й Дарʼя продовжили боротьбу.

Оскільки Дарʼя впоралася зі своєю стравою швидше, саме вона визначала умови фінальної дуелі. Учасниці готували дамплінги з обовʼязковими продуктами: качка, мед та місо.

Цього разу краще впоралася Дарʼя, а Вікторія покинула проєкт за крок до фіналу.

Хто покинув МастерШеф-16 у 17 випуску від 20.12.2025: підсумки ефіру

Хто покинув «МастерШеф» 16 сезон у 17 випуску від 20.12.2025

За крок до фіналу, проєкт «МастерШеф-16» у 17 випуску від 20.12.2025 покинули одразу троє учасників Євген Гніденко, Єва Музика та Вікторія Кузнецова

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

