Хто покинув МастерШеф-16 у 16 випуску від 13.12.2025: підсумки ефіру

Хто покинув «МастерШеф-16» у 16 випуску від 13.12.2025

Шістнадцятий епізод кулінарного проєкту «МастерШеф-16» став вирішальним і одним з найбільш напружених за весь сезон. Це був останній випуск, у якому аматори змагалися у фартухах, адже наступний крок — омріяні білі кітелі. Тиждень виявився не лише складним у кулінарному сенсі, а й морально виснажливим: ніхто з учасників не хотів покидати проєкт за крок до фінального етапу. Як пройшли випробування та хто покинув «МастерШеф-16» у 16 випуску від 13 грудня — читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 16 випуск «МастерШеф-16» від 13 грудня

Перший конкурс тижня розпочався у святковій різдвяній атмосфері: кухня «МастерШеф» була прикрашена ялинками та традиційними українськими декораціями. Проте судді одразу дали зрозуміти — попри святковий настрій, учасників чекає непросте випробування.

Без зайвих пояснень аматори витягнули номерки з мішечка, після чого судді попросили їх стати біля своїх коробок-загадок. Коли ж учасники їх підняли — всередині виявилося порожньо. Потім судді попросили учасників залишити кухню, окрім того, хто витягнув номер один. Ним став Євген.

Саме йому судді пояснили умови першого конкурсу, який мав назву «Таємний Санта». За правилами, кожен учасник витягував ім’я свого суперника і ставав для нього Таємним Сантою: потрібно було обрати 12 будь-яких продуктів і покласти їх під коробку колеги. Саме з цих інгредієнтів аматори мали за одну годину приготувати основну новорічну страву.

Розподіл Таємних Сант виглядав так:

Євген витягнув Дар’ю

Сашко — Єву

Вікторія — Галину

Дар’я — Євгена

Єва — Вікторію

Галина — Олександра

Олександр — Сашка

Після того як усі «подарунки» опинилися під коробками, судді озвучили додаткову умову: якщо учасник із першої спроби вгадає, хто був його Таємним Сантою, він зможе замінити будь-які три продукти. З цим завданням впоралися лише Галина та Дар’я.

Оцінювали страви судді цього разу рейтингом — від найкращої до найгіршої. Саме ці результати впливали на розподіл переваг у другому конкурсі, а учасники, які посядуть останні два місця, автоматично опиняються в чорному фартусі.

Після першого конкурсу, рейтинг виглядав таким чином:

Вікторія Олександр Сашко Єва Дар’я Євген Галина

За результатами випробування чорні фартухи отримали Галина та Євген.

Другий конкурс: «Кулінарна Україна»

У другому конкурсі на учасників чекала велика гастрономічна мапа України, поділена на області. Кожен регіон був позначений характерним продуктом, що асоціюється з цією місцевістю.

Завданням аматорів було створити одну страву традиційної української кухні, яка могла б органічно виглядати в меню сучасного українського ресторану. Учасники мали обрати три інгредієнти з продуктової мапи України, дотримуючись черговості, яку визначив рейтинг першого конкурсу.

Найкраще з другим випробуванням впоралася Галина, тому судді вирішили віддали їй білий фартух до Битви чорних.

Натомість найгірші результати показали Олександр, Дар’я та Єва.

Хто покинув «МастерШеф-16» у 16 випуску від 13.12.2025

Остання Битва чорних фартухів сезону стала справжнім випробуванням на уважність і техніку. Судді попередили: на аматорів чекає майстер-клас надзвичайної складності з високим ризиком помилки.

Під коробкою-загадкою ховалася страва, яку потрібно було відтворити. На перший погляд — звичайний сніданок: сосиски, яєчня та підсмажений хліб. Проте після дегустації стало зрозуміло — це складний десерт, замаскований під класичний ранковий прийом їжі.

Майстер-клас для аматорів проводив фіналіст «МастерШеф. Професіонали» та переможець «МастерШеф. Битва сезонів» — шеф-кухар із власним унікальним стилем Олександр Цвігун.

За правилами, Олександр Цвігун готував свою страву, а учасники паралельно повторювали кожен крок. Той, чия робота найменше відповідала оригіналу, втрачав шанс отримати білий кітель. На виконання завдання аматорам дали дві години.

На жаль, найгірше з випробуванням упорався Олександр. Саме тому у 16 випуску «МастерШеф-16» від 13 грудня 2025 року проєкт залишив Олександр Карпусь.

А усі інші аматори – Єва, Сашко, Вікторія, Галина, Євген та Дарʼя отримали свої омрієні білі кітелі.

