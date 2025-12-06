Хто покинув МастерШеф-16 у 15 випуску від 06.12.2025: підсумки ефіру

Хто покинув «МастерШеф-16» у 15 випуск від 06.12.2025

У 15 випуску проєкту «МастерШеф-16» на СТБ аматори опинилися в ситуації, де важлива була не лише кулінарна майстерність, а й холодний розрахунок. Судді оголосили, що цього тижня учасники повинні продемонструвати не просто вміння готувати, а вміння мислити стратегічно, передбачати кроки суперників і приймати ризиковані рішення. Як пройшов тиждень та хто покинув «МастерШеф-16» у 15 випуску від 06.12.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 15 випуск «МастерШеф-16» від 6 грудня

«Головна перевірка сьогоднішнього конкурсу — ваше вміння мислити стратегічно», – оголосили судді на початку першого конкурсу.

Перший конкурс 15 випуску пройшов у командному форматі — синя та червона команди мали приготувати по одній основній порції страви. Однак цього разу завдання було не таким простим, як здається. Команди отримали дві абсолютно різні ролі, які й визначали всю стратегію конкурсу:

Червоні мали формувати трійки продуктів — набори з трьох інгредієнтів.

Сині повинні були обирати , яку трійку продуктів взяти собі, а яку віддати суперникам. Саме їхній стратегічний вибір впливав на те, з чим працюватимуть обидві команди.

Сам вибір продуктів складався з 5 раундів, у кожному з яких червоні обирали три інгредієнти й формували трійку, а сині вирішували — кому дістанеться який набір продуктів. Так тривало кожні 10 хвилин.

Після п’яти раундів кожна команда отримала по 15 продуктів і всі ці інгредієнти потрібно було обов’язково використати в основній порції своєї страви.

Саме тому судді й попередили: «Головна проблема, з якою вам доведеться зіткнутися — як не обдурити самих себе».

Загалом на виконання завдання аматори мали 1,5 години.

Перемогу здобула синя команда, а шеф-ніж отримала Дарʼя. Чорні фартухи одягнули Галина та Єва.

Другий конкурс в 15 епізоді став дійсно особливим. Судді вже готують аматорів до фінального стрибка, тож покликали на кухню особливих гостей — рідних та близьких учасників. Правила конкурсу традиційні: рідні готують, а аматори керують з балкона.

Кулінарною темою конкурсу стали страви, які мають особливе значення для стосунків аматорів та їхніх рідних — справжні рецепти з історією, у які рідні мали додати любов і турботу.

На жаль, найгірше із завданням впорались Євген та Гарік – саме вони й одягнули чорні фартухи.

Хто покинув «МастерШеф-16» у 15 випуску від 06.12.2025

«Для того, щоб сьогодні готувати, вам доведеться подолати хвилювання та нерви у дуже хвилюючих та нервових умовах», – оголосили судді на початку Битви чорних.

На початку конкурсу на Галину, Єву, Гаріка та Євгена одягнули спеціальні фітнес-браслети для відстежування пульсу. І не просто так. Якщо пульс перевищував норму, аматорам доводилось «долати стрес» у спеціальний «антистресовій кімнаті» до стабілізації стану.

«Ми готуємо вас до реалій на професійній кухні, де неодмінно буде стрес. Але ви маєте вміти опанувати себе, якщо хочете видавати відвідувачам хороші страви», – сказали судді.

У подоланні стресу чорним фартухам допомагав учасник «МастерШеф-14» та психолог Владислав Захаров.

Також на чорних фартухів очікували коробки-загадки з однаковим набором продуктів. Завдання аматорів: обрати мінімум 3 продукти з коробки-загадки та приготувати з ними основну страву або десерт ресторанного рівня.

За результатами Битви чорних проєкт «МастерШеф-16» у 15 випуску від 06.12.2025 покинув Гарік Носач.

