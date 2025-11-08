МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Хто покинув МастерШеф-16 у 12 випуску від 08.11.2025: чим здивували учасники в нових випробуваннях

08.11.2025

У дванадцятому випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» пристрасті на кухні розгорілися з новою силою! Судді вирішили перевірити, чи готові аматори не просто смачно готувати, а працювати на рівні справжнього ресторану. На учасників чекали уроки від зіркових шефів, кулінарне полювання та несподівана битва чорних фартухів із маленькими помічниками. Як пройшов тиждень та хто покинув МастерШеф 16 сезон у 12 випуску від 08.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Як пройшов 12 випуск МастерШеф-16 від 8 листопада

На дванадцятому тижні кулінарного проєкту «МастерШеф-16» судді підготували для аматорів складні, але надзвичайно цікаві випробування. Учасники почули важливе нагадування від суддів:

– Цей сезон ми починали з головною метою — знайти не блогера, а шефа. Людину, яка зможе керувати кухнею ресторану, а не просто смачно готувати. Саме тому у вашому суперфіналі ви створюватимете ресторани, а не лише сети страв.

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Перший конкурс був присвячений обслуговуванню гостей за столом, або, як це називають у світі ресторанної справи, table service. Це система, коли офіціант чи шеф безпосередньо працює з гостем біля столика: ефектно подає страви, відкриває вино, сервірує тощо. На учасників чекали три майстер-класи від суддів: кулінарні — від Олі Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво та майстер-клас із подачі — від Володимира Ярославського.

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Майстер-класи Ектора та Олі проходили паралельно. Після приготування страв Володимир показував, як ці страви правильно подавати гостям. Завданням аматорів було приготувати ті самі страви, що демонстрували судді, і подати їх на рівні ресторану.

Для конкурсу учасники об’єдналися в команди шляхом жеребкування:

  • Синя команда: Ігор, Галина, Дарʼя
  • Червона команда: Сашко, Вікторія, Юрій
  • Зелена команда: Олександр, Єва, Наталія
  • Жовта команда: Гарік, Євген

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Найкраще із завданням впоралася жовта команда — Гарік та Євген, а шеф-ніж цього разу отримав Євген. Найслабшою виявилася синя команда, тож Галина, Ігор та Дарʼя отримали чорні фартухи.

Другий конкурс: кулінарне полювання

Другий конкурс став індивідуальним випробуванням для всіх аматорів. Перед учасниками стояла велика дошка зі списком страв і кількістю балів, які можна було заробити, приготувавши кожну з них.

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Цього разу кулінари отримали дві ролі:

  • чорні фартухи — «голодні хижаки»;
  • білі фартухи — їхня потенційна «здобич».

На кухні було лише вісім робочих поверхонь, тому чорні фартухи могли «приєднуватися» до білих і готувати ту саму страву, щоб спробувати відібрати в них бали.

Кожна страва мала власну цінність — від 10 до 50 шефів, а на приготування учасники мали 2 години. Аматори могли готувати стільки страв, скільки встигнуть, але одночасно — лише одну.

МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Якщо учасник, до якого приєднався «хижак» (чорний фартух) приготував страву швидше та смачніше — усі бали судді віддавали йому. Якщо ж страва виходила неідеальною, судді чекали, поки суперник закінчить, аби чесно порівняти обидві роботи.

За підсумками конкурсу найкращим став Сашко, який заробив 100 шефів, а найменше отримав Гарік. Саме він одягнув чорний фартух.

Разом із ним до Битви чорних фартухів вирушили Галина, Ігор та Дар’я.

Хто покинув МастерШеф-16 у 12 випуску від 08.11.2025

Фінальний конкурс став справжньою несподіванкою. Цього разу чорні фартухи отримали маленьких помічників — дітей, які заздалегідь почали готувати свої улюблені страви. Завдання аматорів: доробити, вдосконалити або переробити дитячі страви.

МастерШеф 16 сезон 12 випуск

Продуктова комора та дивайсна були відкриті весь час, але самі чорні фартухи не могли туди заходити — продукти могли приносити лише діти. На приготування було відведено 1 годину.

За результатами Битви чорних МастерШеф 16 сезон у 12 випуску від 08.11.2025 покинув Ігор Савчук.

МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф 16 сезон 11 випуск
МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» в 11 випуску від 01.11.2025: випробуванням на кмітливість, витримку і фантазію

 МастерШеф 16 сезон 10 випуск
МастерШеф

Хто покинув МастерШеф 16 у 10 випуску від 25.10.2025: неочікуване рішення суддів

 МастерШеф 16 9 випуск
МастерШеф

Екватор сезону: як пройшов 9 випуск МастерШеф-16 і хто покинув проєкт

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025
МастерШеф

Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025
МастерШеф

Вчитель, військова, майстер спорту та фаворит Ектора: хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-16?

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025
МастерШеф

Відома дата старту проєкту «МастерШеф»-16 на СТБ
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати