МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025

Хто покинув МастерШеф-16 у 12 випуску від 08.11.2025: чим здивували учасники в нових випробуваннях
У дванадцятому випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» пристрасті на кухні розгорілися з новою силою! Судді вирішили перевірити, чи готові аматори не просто смачно готувати, а працювати на рівні справжнього ресторану. На учасників чекали уроки від зіркових шефів, кулінарне полювання та несподівана битва чорних фартухів із маленькими помічниками. Як пройшов тиждень та хто покинув МастерШеф 16 сезон у 12 випуску від 08.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.