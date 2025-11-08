МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 12 випуску від 08.11.2025

На дванадцятому тижні кулінарного проєкту «МастерШеф-16» судді підготували для аматорів складні, але надзвичайно цікаві випробування. Учасники почули важливе нагадування від суддів:

– Цей сезон ми починали з головною метою — знайти не блогера, а шефа. Людину, яка зможе керувати кухнею ресторану, а не просто смачно готувати. Саме тому у вашому суперфіналі ви створюватимете ресторани, а не лише сети страв.

Перший конкурс був присвячений обслуговуванню гостей за столом, або, як це називають у світі ресторанної справи, table service. Це система, коли офіціант чи шеф безпосередньо працює з гостем біля столика: ефектно подає страви, відкриває вино, сервірує тощо. На учасників чекали три майстер-класи від суддів: кулінарні — від Олі Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво та майстер-клас із подачі — від Володимира Ярославського.

Майстер-класи Ектора та Олі проходили паралельно. Після приготування страв Володимир показував, як ці страви правильно подавати гостям. Завданням аматорів було приготувати ті самі страви, що демонстрували судді, і подати їх на рівні ресторану.

Для конкурсу учасники об’єдналися в команди шляхом жеребкування:

Синя команда: Ігор, Галина, Дарʼя

Ігор, Галина, Дарʼя Червона команда: Сашко, Вікторія, Юрій

Сашко, Вікторія, Юрій Зелена команда: Олександр, Єва, Наталія

Олександр, Єва, Наталія Жовта команда: Гарік, Євген

Найкраще із завданням впоралася жовта команда — Гарік та Євген, а шеф-ніж цього разу отримав Євген. Найслабшою виявилася синя команда, тож Галина, Ігор та Дарʼя отримали чорні фартухи.

Другий конкурс: кулінарне полювання

Другий конкурс став індивідуальним випробуванням для всіх аматорів. Перед учасниками стояла велика дошка зі списком страв і кількістю балів, які можна було заробити, приготувавши кожну з них.

Цього разу кулінари отримали дві ролі:

чорні фартухи — «голодні хижаки»;

— «голодні хижаки»; білі фартухи — їхня потенційна «здобич».

На кухні було лише вісім робочих поверхонь, тому чорні фартухи могли «приєднуватися» до білих і готувати ту саму страву, щоб спробувати відібрати в них бали.

Кожна страва мала власну цінність — від 10 до 50 шефів, а на приготування учасники мали 2 години. Аматори могли готувати стільки страв, скільки встигнуть, але одночасно — лише одну.

Якщо учасник, до якого приєднався «хижак» (чорний фартух) приготував страву швидше та смачніше — усі бали судді віддавали йому. Якщо ж страва виходила неідеальною, судді чекали, поки суперник закінчить, аби чесно порівняти обидві роботи.

За підсумками конкурсу найкращим став Сашко, який заробив 100 шефів, а найменше отримав Гарік. Саме він одягнув чорний фартух.

Разом із ним до Битви чорних фартухів вирушили Галина, Ігор та Дар’я.

Хто покинув МастерШеф-16 у 12 випуску від 08.11.2025

Фінальний конкурс став справжньою несподіванкою. Цього разу чорні фартухи отримали маленьких помічників — дітей, які заздалегідь почали готувати свої улюблені страви. Завдання аматорів: доробити, вдосконалити або переробити дитячі страви.

Продуктова комора та дивайсна були відкриті весь час, але самі чорні фартухи не могли туди заходити — продукти могли приносити лише діти. На приготування було відведено 1 годину.

За результатами Битви чорних МастерШеф 16 сезон у 12 випуску від 08.11.2025 покинув Ігор Савчук.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ