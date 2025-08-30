Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?

30.08.2025

Відбувся другий тиждень 16 сезону «МастерШеф». Цієї осені за звання найкращого кулінара змагатимуться 20 аматорів. Ба більше, трійка суперфіналістів пройде стажування у закладах суддів. Тож хто став учасниками 16 сезону проєкту «МастерШеф»? Більше про 2 випуск від 30.08.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

 

Більше на тему: Вчитель, військова, майстер спорту та фаворит Ектора: хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-16?

Роман Дробіт 

Вік: 24 роки

Місто: Камʼянка-Бузька (Львівська область)

Діяльність: керівник на виробництві напівготової та готової продукції 

«Я не уявляю свого життя без кулінарії. Для мене кухня — це місце сили, творчості й тепла. Готую з дитинства: спершу для родини, потім — для друзів, а тепер хочу показати свій талант усій країні. На «Мастершеф» прийшов щоб вийти за межі звичного, навчитися у кращих і, звісно, довести собі, що мрії — здійсненні».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Ярослав Кулинченко 

Вік: 26 років

Місто: Київ

Діяльність: пекар

«Я людина, яка щиро закохана в кулінарію. Готую з дитинства і завжди мріяв потрапити на “МастерШеф”, аби довести собі й іншим, що їжа – це більше, ніж просто їжа. Це емоції, спогади, творчість і стиль життя. 

Працюю у пекарні, серцем завжди на кухні. Маю свій власний підхід до смаків. Прийшов на проєкт, адже хочу викликати себе на двобій, навчитися у кращих і, можливо, почати нову кулінарну сторінку свого життя».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Катерина Дубчак 

Вік: 32 роки

Місто: Одеса

Діяльність: художниця з гриму, військова волонтерка

«З початку повномасштабного вторгнення я виготовляю тактичний грим для спецпідрозділів, маю волонтерську кухню, на якій сама і готую їжу в реторт-пакетах: сухі борщі, супи, сніданки, копчене мʼясо, сало, випічку. Роблю збори, організовую закупівлю техніки для виконання завдань, везу на нуль.

Створюю баланс між роботою в сфері краси та забезпеченням військової діяльності. Та більше за все мрію відкрити заклад, де я зможу передати все моє захоплення та любов до страв за допомогою неординарного підходу».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Єва Музика 

Вік: 23 роки

Місто: Одеса

Діяльність: викладачка англійської мови та перекладачка 

«Моє життя справжнє кіно. Тому поки я лише почала занотовувати його моменти у книгу, яку ще не бачив світ. Мене багато чого цікавить, мабуть через це я змінила декілька сфер діяльності: працювала тренером з танців, логістом, викладачем, перекладачем кореспондентом. Але їжа — це лінія, що проходить струмом через все моє життя. Я кулінарний-фанатик. 

Люблю гастропровокаціі, сміливі рішення, просування локальної їжі та української гастрономії. Відродження традицій та історії в новому прочитанні». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Олександр Зубко 

Вік: 25 років

Місто: Вінниця

Діяльність: кондитер

«Народився і виріс у невеликому селі в простій робітничій сім’ї. Довелося багато допомагати батькам, в тому числі і в приготуванні їжі. Так і захопився цим, зокрема випіканням солодощів. Спробував робити торти на замовлення, а згодом з’явилися перші клієнти. Наразі роблю торти та мрію відкрити власну кондитерську із власними авторськими десертами, де можна буде гарно провести час». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Аліна Пухальська 

Вік: 28 років

Місто: Кривий ріг, наразі проживає в Києві

Діяльність: сомельє

«Я зіркова сомельє, яка має досвід роботи з найбільшою винною картою України».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Оксана Кулікова 

Вік: 59 років

Місто: Київ

Діяльність: домогосподарка

«Я  людина, яка вважає їжу однією із насолод життя. Готувала багато років для своєї сім’ї, а зараз вирішила перевірити свої кулінарні здібності, свою витривалість і стресостійкість при роботі в команді аматорів “МастерШеф”».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Кирило Харченко 

Вік: 27 років

Місто: Золоте (Луганська область), наразі проживає в Києві

Діяльність: керуючий закладу

«Працюю керуючим нової кондитерської в Києві, в якій бренд-шефом є випускниця “МастерШеф” — Кристина Брзак. Вона надихає і не дає опускати руки, за що їй дуже вдячний. 

“МастерШеф» — це можливість навчатися і працювати з крутими професіоналами і аматорами на одній кухні, адже одна із моїх мрій — це відкрити найкрутіший STEAK HOUSE в Україні». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Ксенія Воробйова 

Вік: 29 років

Місце проживання: Київ

Діяльність: блогерка

«Замість медитацій — шинкую цибулю, замість терапії — роблю чотири варіанти пасти, бо треба віднайти ідеальну текстуру соусу. Можу одночасно чистити креветки, цитувати Фройда і записувати сторіс про чоловічі ініціативи у стосунках. Готую стильно, експромтом і з шаленою енергією. Я впевнена: від їжі треба отримувати таке ж задоволення, як і від інтиму. Інакше навіщо це все розпочинати? 

На “МастерШефі” хочу бути тією, з ким є про що поїсти».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Євген Гніденко 

Вік: 36 років

Місто: Вільногірськ (Дніпропетровська область)

Діяльність: підприємець, власник автосервісу

«Люблю готувати для своїх рідних людей та іноді для себе. Кулінарія — це моя медитація та заспокійливе. Тож прийшов на проєкт “МастерШеф” кайфувати від процесу та навчитися новому».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Наталія Крівіч 

Вік: 22 роки

Місто: Дніпро

Діяльність: співвласниця клінінгової компанії

«Я наймолодша учасниця проєкту “МастерШеф”, але з дорослим підходом до всього, що роблю.

Бʼюті-майстриня, яка з часом перетворилася на бізнесвумен. Проте увесь цей час кулінарія не зникала з мого життя. В приготуванні їжі для мене важливе одне — ріст. Я не граю роль шефа, я хочу ним стати: постійно вчусь, заглиблююсь у процеси, шукаю баланс і техніку». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Ігор Савчук 

Вік: 49 років

Місце проживання: с. Рожнів, Косівський район Івано-Франківської області

Діяльність: будівельник

«Я прийшов на проєкт “МастерШеф” по щасливій випадковості, адже готувати для мене це просто хобі. Хочу багато чому навчитися в учасників, а також перевірити свої здібності. Тож в першу чергу, участь для мене — це виклик і можливість навчатися новому у світі кулінарії». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Галина Оруджева 

Вік: 25 років

Місто: Костопіль

Діяльність: власниця магазину функціональних грибів

«Я власниця магазину функціональних грибів, проте глибоко закохана в кулінарію. Люблю експериментувати зі смаком, текстурами й ефектами страв — для мене їжа має бути не лише смачною, а й емоційною та магічною. Мрію, щоб в Україні з’явилась своя зірка Michelin, і вірю, що можу стати частиною цієї гастрономічної революції».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Вікторія Кузнецова 

Вік: 27 років

Місто: Коломия (Івано-Франківська область)

Діяльність: колишня військова

«Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Людмила Шевчук 

Вік: 36 років

Місто: Бровари (Київська область)

Діяльність: поліцейська

«Я — поліцейська, багатодітна мама, дружина військового, а на проєкті “МастерШеф” я людина, якій набридло мріяти. Тож я почала діяти! Кулінарія мене надихає, тому я відклала всі справи, страхи та переживання». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Олександр Карпусь

Вік: 28 років

Місто: Київ

Діяльність: експерт в культурі напоїв

«Я барний експерт із найбільшою домашньою колекцією алкоголю в Україні: понад 2000 пляшок. Знаю не лише, як змішати ідеальний коктейль, а й що стоїть за кожним смаком — історія, культура, інтуїція. 

На «МастерШеф» прийшов не з барною ложкою, а з бажанням довести: розуміння інгредієнтів не має меж. Бармен може приготувати страву не гірше за кухаря — головне, любити процес, відчувати баланс і не боятись експериментувати». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Гарік Носач 

Вік: 35 років

Місто: Тарту, Естонія

Діяльність: тимчасово не працює

«Останні 10 років працював у сфері фінансових технологій, займаючи посади від служби підтримки до позиції CEO. В минулому році вирішив кардинально змінити своє життя, пішов з роботи, продав нерухомість та почав шукати діло, яке наповнює. Того ж року, після поїздки в Японію та Корею, зрозумів, що хочу звʼязати життя з кулінарією, а саме відкрити свій заклад, з концепцією, на яку надихнув «Омакасє» досвід в місті Осака. “МастерШеф” для мене — це місце, де я можу прогресувати, удосконалити та значно покращити свої навички для досягнення своєї цілі».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Дарія Фатєєва 

Вік: 28 років

Місто: Тирасполь, Молдова. Наразі проживає в с. Ходосівка (Київська область)

Діяльність: підприємиця

«Я — активна мама та кулінарна ентузіастка, яка знає, як поєднати ніжність і драйв. Моя кухня — місце тепла, сміху і нових гастро-ідей».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Юрій Котляр 

Вік: 29 років

Місто: Вишневе (Київська область)

Діяльність: вчитель біології та географії 

«Я вчитель географії та біології. Вже кілька років працюю з молоддю, допомагаючи їм відкривати світ у всій його складності й красі — від глибин океанів до внутрішнього ландшафту людини.

Освіта — це моє покликання, але зараз я на етапі, коли хочу відкритися новому не лише в професії, а й у власному житті. Прийшов на “МастерШеф” не за емоціями на один день, а за справжнім звʼязком — живим, чесним і, можливо, дуже несподіваним». 

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Марія Точилкіна  

Вік: 35 років

Місто: Одеса

Діяльність: фотограф, креативна директорка

«Ось я і повернулась у публічний простір після довгого і глибокого внутрішнього шляху. За ці роки я пройшла трансформацію, вийшла з важких стосунків, заново зібрала себе і повертаюсь до життя — чесно, сміливо, зі смаком до свободи. Люблю кухню не тільки як простір для фантазування рецептів, а як місце, де народжується тепло, характер і сила. Мій шлях — про те, як прожити темне і вийти світлішою».

Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Вчитель, військова, майстер спорту та фаворит Ектора: хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-16?

 Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Відома дата старту проєкту «МастерШеф»-16 на СТБ

 Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?

 Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Суперфіналісти 15 сезону «МастерШеф» і виліт учасників за крок до перемоги

 Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Хто стане переможцем 15 сезону проєкту «МастерШеф»?

 Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників
МастерШеф

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-15 у 17 випуску за крок до фіналу?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати