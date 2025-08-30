Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?

Відбувся другий тиждень 16 сезону «МастерШеф». Цієї осені за звання найкращого кулінара змагатимуться 20 аматорів. Ба більше, трійка суперфіналістів пройде стажування у закладах суддів. Тож хто став учасниками 16 сезону проєкту «МастерШеф»? Більше про 2 випуск від 30.08.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Роман Дробіт

Вік: 24 роки

Місто: Камʼянка-Бузька (Львівська область)

Діяльність: керівник на виробництві напівготової та готової продукції

«Я не уявляю свого життя без кулінарії. Для мене кухня — це місце сили, творчості й тепла. Готую з дитинства: спершу для родини, потім — для друзів, а тепер хочу показати свій талант усій країні. На «Мастершеф» прийшов щоб вийти за межі звичного, навчитися у кращих і, звісно, довести собі, що мрії — здійсненні».

Ярослав Кулинченко

Вік: 26 років

Місто: Київ

Діяльність: пекар

«Я людина, яка щиро закохана в кулінарію. Готую з дитинства і завжди мріяв потрапити на “МастерШеф”, аби довести собі й іншим, що їжа – це більше, ніж просто їжа. Це емоції, спогади, творчість і стиль життя.

Працюю у пекарні, серцем завжди на кухні. Маю свій власний підхід до смаків. Прийшов на проєкт, адже хочу викликати себе на двобій, навчитися у кращих і, можливо, почати нову кулінарну сторінку свого життя».

Катерина Дубчак

Вік: 32 роки

Місто: Одеса

Діяльність: художниця з гриму, військова волонтерка

«З початку повномасштабного вторгнення я виготовляю тактичний грим для спецпідрозділів, маю волонтерську кухню, на якій сама і готую їжу в реторт-пакетах: сухі борщі, супи, сніданки, копчене мʼясо, сало, випічку. Роблю збори, організовую закупівлю техніки для виконання завдань, везу на нуль.

Створюю баланс між роботою в сфері краси та забезпеченням військової діяльності. Та більше за все мрію відкрити заклад, де я зможу передати все моє захоплення та любов до страв за допомогою неординарного підходу».

Єва Музика

Вік: 23 роки

Місто: Одеса

Діяльність: викладачка англійської мови та перекладачка

«Моє життя справжнє кіно. Тому поки я лише почала занотовувати його моменти у книгу, яку ще не бачив світ. Мене багато чого цікавить, мабуть через це я змінила декілька сфер діяльності: працювала тренером з танців, логістом, викладачем, перекладачем кореспондентом. Але їжа — це лінія, що проходить струмом через все моє життя. Я кулінарний-фанатик.

Люблю гастропровокаціі, сміливі рішення, просування локальної їжі та української гастрономії. Відродження традицій та історії в новому прочитанні».

Олександр Зубко

Вік: 25 років

Місто: Вінниця

Діяльність: кондитер

«Народився і виріс у невеликому селі в простій робітничій сім’ї. Довелося багато допомагати батькам, в тому числі і в приготуванні їжі. Так і захопився цим, зокрема випіканням солодощів. Спробував робити торти на замовлення, а згодом з’явилися перші клієнти. Наразі роблю торти та мрію відкрити власну кондитерську із власними авторськими десертами, де можна буде гарно провести час».

Аліна Пухальська

Вік: 28 років

Місто: Кривий ріг, наразі проживає в Києві

Діяльність: сомельє

«Я зіркова сомельє, яка має досвід роботи з найбільшою винною картою України».

Оксана Кулікова

Вік: 59 років

Місто: Київ

Діяльність: домогосподарка

«Я людина, яка вважає їжу однією із насолод життя. Готувала багато років для своєї сім’ї, а зараз вирішила перевірити свої кулінарні здібності, свою витривалість і стресостійкість при роботі в команді аматорів “МастерШеф”».

Кирило Харченко

Вік: 27 років

Місто: Золоте (Луганська область), наразі проживає в Києві

Діяльність: керуючий закладу

«Працюю керуючим нової кондитерської в Києві, в якій бренд-шефом є випускниця “МастерШеф” — Кристина Брзак. Вона надихає і не дає опускати руки, за що їй дуже вдячний.

“МастерШеф» — це можливість навчатися і працювати з крутими професіоналами і аматорами на одній кухні, адже одна із моїх мрій — це відкрити найкрутіший STEAK HOUSE в Україні».

Ксенія Воробйова

Вік: 29 років

Місце проживання: Київ

Діяльність: блогерка

«Замість медитацій — шинкую цибулю, замість терапії — роблю чотири варіанти пасти, бо треба віднайти ідеальну текстуру соусу. Можу одночасно чистити креветки, цитувати Фройда і записувати сторіс про чоловічі ініціативи у стосунках. Готую стильно, експромтом і з шаленою енергією. Я впевнена: від їжі треба отримувати таке ж задоволення, як і від інтиму. Інакше навіщо це все розпочинати?

На “МастерШефі” хочу бути тією, з ким є про що поїсти».

Євген Гніденко

Вік: 36 років

Місто: Вільногірськ (Дніпропетровська область)

Діяльність: підприємець, власник автосервісу

«Люблю готувати для своїх рідних людей та іноді для себе. Кулінарія — це моя медитація та заспокійливе. Тож прийшов на проєкт “МастерШеф” кайфувати від процесу та навчитися новому».

Наталія Крівіч

Вік: 22 роки

Місто: Дніпро

Діяльність: співвласниця клінінгової компанії

«Я наймолодша учасниця проєкту “МастерШеф”, але з дорослим підходом до всього, що роблю.

Бʼюті-майстриня, яка з часом перетворилася на бізнесвумен. Проте увесь цей час кулінарія не зникала з мого життя. В приготуванні їжі для мене важливе одне — ріст. Я не граю роль шефа, я хочу ним стати: постійно вчусь, заглиблююсь у процеси, шукаю баланс і техніку».

Ігор Савчук

Вік: 49 років

Місце проживання: с. Рожнів, Косівський район Івано-Франківської області

Діяльність: будівельник

«Я прийшов на проєкт “МастерШеф” по щасливій випадковості, адже готувати для мене це просто хобі. Хочу багато чому навчитися в учасників, а також перевірити свої здібності. Тож в першу чергу, участь для мене — це виклик і можливість навчатися новому у світі кулінарії».

Галина Оруджева

Вік: 25 років

Місто: Костопіль

Діяльність: власниця магазину функціональних грибів

«Я власниця магазину функціональних грибів, проте глибоко закохана в кулінарію. Люблю експериментувати зі смаком, текстурами й ефектами страв — для мене їжа має бути не лише смачною, а й емоційною та магічною. Мрію, щоб в Україні з’явилась своя зірка Michelin, і вірю, що можу стати частиною цієї гастрономічної революції».

Вікторія Кузнецова

Вік: 27 років

Місто: Коломия (Івано-Франківська область)

Діяльність: колишня військова

«Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава».

Людмила Шевчук

Вік: 36 років

Місто: Бровари (Київська область)

Діяльність: поліцейська

«Я — поліцейська, багатодітна мама, дружина військового, а на проєкті “МастерШеф” я людина, якій набридло мріяти. Тож я почала діяти! Кулінарія мене надихає, тому я відклала всі справи, страхи та переживання».

Олександр Карпусь

Вік: 28 років

Місто: Київ

Діяльність: експерт в культурі напоїв

«Я барний експерт із найбільшою домашньою колекцією алкоголю в Україні: понад 2000 пляшок. Знаю не лише, як змішати ідеальний коктейль, а й що стоїть за кожним смаком — історія, культура, інтуїція.

На «МастерШеф» прийшов не з барною ложкою, а з бажанням довести: розуміння інгредієнтів не має меж. Бармен може приготувати страву не гірше за кухаря — головне, любити процес, відчувати баланс і не боятись експериментувати».

Гарік Носач

Вік: 35 років

Місто: Тарту, Естонія

Діяльність: тимчасово не працює

«Останні 10 років працював у сфері фінансових технологій, займаючи посади від служби підтримки до позиції CEO. В минулому році вирішив кардинально змінити своє життя, пішов з роботи, продав нерухомість та почав шукати діло, яке наповнює. Того ж року, після поїздки в Японію та Корею, зрозумів, що хочу звʼязати життя з кулінарією, а саме відкрити свій заклад, з концепцією, на яку надихнув «Омакасє» досвід в місті Осака. “МастерШеф” для мене — це місце, де я можу прогресувати, удосконалити та значно покращити свої навички для досягнення своєї цілі».

Дарія Фатєєва

Вік: 28 років

Місто: Тирасполь, Молдова. Наразі проживає в с. Ходосівка (Київська область)

Діяльність: підприємиця

«Я — активна мама та кулінарна ентузіастка, яка знає, як поєднати ніжність і драйв. Моя кухня — місце тепла, сміху і нових гастро-ідей».

Юрій Котляр

Вік: 29 років

Місто: Вишневе (Київська область)

Діяльність: вчитель біології та географії

«Я вчитель географії та біології. Вже кілька років працюю з молоддю, допомагаючи їм відкривати світ у всій його складності й красі — від глибин океанів до внутрішнього ландшафту людини.

Освіта — це моє покликання, але зараз я на етапі, коли хочу відкритися новому не лише в професії, а й у власному житті. Прийшов на “МастерШеф” не за емоціями на один день, а за справжнім звʼязком — живим, чесним і, можливо, дуже несподіваним».

Марія Точилкіна

Вік: 35 років

Місто: Одеса

Діяльність: фотограф, креативна директорка

«Ось я і повернулась у публічний простір після довгого і глибокого внутрішнього шляху. За ці роки я пройшла трансформацію, вийшла з важких стосунків, заново зібрала себе і повертаюсь до життя — чесно, сміливо, зі смаком до свободи. Люблю кухню не тільки як простір для фантазування рецептів, а як місце, де народжується тепло, характер і сила. Мій шлях — про те, як прожити темне і вийти світлішою».

