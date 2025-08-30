Учасники МастерШеф 16 сезон: біографія учасників

Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?
Відбувся другий тиждень 16 сезону «МастерШеф». Цієї осені за звання найкращого кулінара змагатимуться 20 аматорів. Ба більше, трійка суперфіналістів пройде стажування у закладах суддів. Тож хто став учасниками 16 сезону проєкту «МастерШеф»? Більше про 2 випуск від 30.08.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.
Роман Дробіт
Вік: 24 роки
Місто: Камʼянка-Бузька (Львівська область)
Діяльність: керівник на виробництві напівготової та готової продукції
«Я не уявляю свого життя без кулінарії. Для мене кухня — це місце сили, творчості й тепла. Готую з дитинства: спершу для родини, потім — для друзів, а тепер хочу показати свій талант усій країні. На «Мастершеф» прийшов щоб вийти за межі звичного, навчитися у кращих і, звісно, довести собі, що мрії — здійсненні».
Ярослав Кулинченко
Вік: 26 років
Місто: Київ
Діяльність: пекар
«Я людина, яка щиро закохана в кулінарію. Готую з дитинства і завжди мріяв потрапити на “МастерШеф”, аби довести собі й іншим, що їжа – це більше, ніж просто їжа. Це емоції, спогади, творчість і стиль життя.
Працюю у пекарні, серцем завжди на кухні. Маю свій власний підхід до смаків. Прийшов на проєкт, адже хочу викликати себе на двобій, навчитися у кращих і, можливо, почати нову кулінарну сторінку свого життя».
Катерина Дубчак
Вік: 32 роки
Місто: Одеса
Діяльність: художниця з гриму, військова волонтерка
«З початку повномасштабного вторгнення я виготовляю тактичний грим для спецпідрозділів, маю волонтерську кухню, на якій сама і готую їжу в реторт-пакетах: сухі борщі, супи, сніданки, копчене мʼясо, сало, випічку. Роблю збори, організовую закупівлю техніки для виконання завдань, везу на нуль.
Створюю баланс між роботою в сфері краси та забезпеченням військової діяльності. Та більше за все мрію відкрити заклад, де я зможу передати все моє захоплення та любов до страв за допомогою неординарного підходу».
Єва Музика
Вік: 23 роки
Місто: Одеса
Діяльність: викладачка англійської мови та перекладачка
«Моє життя справжнє кіно. Тому поки я лише почала занотовувати його моменти у книгу, яку ще не бачив світ. Мене багато чого цікавить, мабуть через це я змінила декілька сфер діяльності: працювала тренером з танців, логістом, викладачем, перекладачем кореспондентом. Але їжа — це лінія, що проходить струмом через все моє життя. Я кулінарний-фанатик.
Люблю гастропровокаціі, сміливі рішення, просування локальної їжі та української гастрономії. Відродження традицій та історії в новому прочитанні».
Олександр Зубко
Вік: 25 років
Місто: Вінниця
Діяльність: кондитер
«Народився і виріс у невеликому селі в простій робітничій сім’ї. Довелося багато допомагати батькам, в тому числі і в приготуванні їжі. Так і захопився цим, зокрема випіканням солодощів. Спробував робити торти на замовлення, а згодом з’явилися перші клієнти. Наразі роблю торти та мрію відкрити власну кондитерську із власними авторськими десертами, де можна буде гарно провести час».
Аліна Пухальська
Вік: 28 років
Місто: Кривий ріг, наразі проживає в Києві
Діяльність: сомельє
«Я зіркова сомельє, яка має досвід роботи з найбільшою винною картою України».
Оксана Кулікова
Вік: 59 років
Місто: Київ
Діяльність: домогосподарка
«Я людина, яка вважає їжу однією із насолод життя. Готувала багато років для своєї сім’ї, а зараз вирішила перевірити свої кулінарні здібності, свою витривалість і стресостійкість при роботі в команді аматорів “МастерШеф”».
Кирило Харченко
Вік: 27 років
Місто: Золоте (Луганська область), наразі проживає в Києві
Діяльність: керуючий закладу
«Працюю керуючим нової кондитерської в Києві, в якій бренд-шефом є випускниця “МастерШеф” — Кристина Брзак. Вона надихає і не дає опускати руки, за що їй дуже вдячний.
“МастерШеф» — це можливість навчатися і працювати з крутими професіоналами і аматорами на одній кухні, адже одна із моїх мрій — це відкрити найкрутіший STEAK HOUSE в Україні».
Ксенія Воробйова
Вік: 29 років
Місце проживання: Київ
Діяльність: блогерка
«Замість медитацій — шинкую цибулю, замість терапії — роблю чотири варіанти пасти, бо треба віднайти ідеальну текстуру соусу. Можу одночасно чистити креветки, цитувати Фройда і записувати сторіс про чоловічі ініціативи у стосунках. Готую стильно, експромтом і з шаленою енергією. Я впевнена: від їжі треба отримувати таке ж задоволення, як і від інтиму. Інакше навіщо це все розпочинати?
На “МастерШефі” хочу бути тією, з ким є про що поїсти».
Євген Гніденко
Вік: 36 років
Місто: Вільногірськ (Дніпропетровська область)
Діяльність: підприємець, власник автосервісу
«Люблю готувати для своїх рідних людей та іноді для себе. Кулінарія — це моя медитація та заспокійливе. Тож прийшов на проєкт “МастерШеф” кайфувати від процесу та навчитися новому».
Наталія Крівіч
Вік: 22 роки
Місто: Дніпро
Діяльність: співвласниця клінінгової компанії
«Я наймолодша учасниця проєкту “МастерШеф”, але з дорослим підходом до всього, що роблю.
Бʼюті-майстриня, яка з часом перетворилася на бізнесвумен. Проте увесь цей час кулінарія не зникала з мого життя. В приготуванні їжі для мене важливе одне — ріст. Я не граю роль шефа, я хочу ним стати: постійно вчусь, заглиблююсь у процеси, шукаю баланс і техніку».
Ігор Савчук
Вік: 49 років
Місце проживання: с. Рожнів, Косівський район Івано-Франківської області
Діяльність: будівельник
«Я прийшов на проєкт “МастерШеф” по щасливій випадковості, адже готувати для мене це просто хобі. Хочу багато чому навчитися в учасників, а також перевірити свої здібності. Тож в першу чергу, участь для мене — це виклик і можливість навчатися новому у світі кулінарії».
Галина Оруджева
Вік: 25 років
Місто: Костопіль
Діяльність: власниця магазину функціональних грибів
«Я власниця магазину функціональних грибів, проте глибоко закохана в кулінарію. Люблю експериментувати зі смаком, текстурами й ефектами страв — для мене їжа має бути не лише смачною, а й емоційною та магічною. Мрію, щоб в Україні з’явилась своя зірка Michelin, і вірю, що можу стати частиною цієї гастрономічної революції».
Вікторія Кузнецова
Вік: 27 років
Місто: Коломия (Івано-Франківська область)
Діяльність: колишня військова
«Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава».
Людмила Шевчук
Вік: 36 років
Місто: Бровари (Київська область)
Діяльність: поліцейська
«Я — поліцейська, багатодітна мама, дружина військового, а на проєкті “МастерШеф” я людина, якій набридло мріяти. Тож я почала діяти! Кулінарія мене надихає, тому я відклала всі справи, страхи та переживання».
Олександр Карпусь
Вік: 28 років
Місто: Київ
Діяльність: експерт в культурі напоїв
«Я барний експерт із найбільшою домашньою колекцією алкоголю в Україні: понад 2000 пляшок. Знаю не лише, як змішати ідеальний коктейль, а й що стоїть за кожним смаком — історія, культура, інтуїція.
На «МастерШеф» прийшов не з барною ложкою, а з бажанням довести: розуміння інгредієнтів не має меж. Бармен може приготувати страву не гірше за кухаря — головне, любити процес, відчувати баланс і не боятись експериментувати».
Гарік Носач
Вік: 35 років
Місто: Тарту, Естонія
Діяльність: тимчасово не працює
«Останні 10 років працював у сфері фінансових технологій, займаючи посади від служби підтримки до позиції CEO. В минулому році вирішив кардинально змінити своє життя, пішов з роботи, продав нерухомість та почав шукати діло, яке наповнює. Того ж року, після поїздки в Японію та Корею, зрозумів, що хочу звʼязати життя з кулінарією, а саме відкрити свій заклад, з концепцією, на яку надихнув «Омакасє» досвід в місті Осака. “МастерШеф” для мене — це місце, де я можу прогресувати, удосконалити та значно покращити свої навички для досягнення своєї цілі».
Дарія Фатєєва
Вік: 28 років
Місто: Тирасполь, Молдова. Наразі проживає в с. Ходосівка (Київська область)
Діяльність: підприємиця
«Я — активна мама та кулінарна ентузіастка, яка знає, як поєднати ніжність і драйв. Моя кухня — місце тепла, сміху і нових гастро-ідей».
Юрій Котляр
Вік: 29 років
Місто: Вишневе (Київська область)
Діяльність: вчитель біології та географії
«Я вчитель географії та біології. Вже кілька років працюю з молоддю, допомагаючи їм відкривати світ у всій його складності й красі — від глибин океанів до внутрішнього ландшафту людини.
Освіта — це моє покликання, але зараз я на етапі, коли хочу відкритися новому не лише в професії, а й у власному житті. Прийшов на “МастерШеф” не за емоціями на один день, а за справжнім звʼязком — живим, чесним і, можливо, дуже несподіваним».
Марія Точилкіна
Вік: 35 років
Місто: Одеса
Діяльність: фотограф, креативна директорка
«Ось я і повернулась у публічний простір після довгого і глибокого внутрішнього шляху. За ці роки я пройшла трансформацію, вийшла з важких стосунків, заново зібрала себе і повертаюсь до життя — чесно, сміливо, зі смаком до свободи. Люблю кухню не тільки як простір для фантазування рецептів, а як місце, де народжується тепло, характер і сила. Мій шлях — про те, як прожити темне і вийти світлішою».
