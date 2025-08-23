МастерШеф 16 сезон: хто отримав білі фартухи у 1 випуску від 23.08.25

Вчитель, військова, майстер спорту та фаворит Ектора: хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-16?

Відбулася довгоочікувана прем’єра 16 сезону проєкту «МастерШеф», яка знову збирає на кухні СТБ найталановитіших кухарів-аматорів України! Чим вражав 1 випуск проєкту «МастерШеф» від 23.08.2025? І хто пройшов далі — читайте в матеріалі STB.UA.

Чим вражав кастинг 16 сезону проєкту «МастерШеф»?

Вікторія приготувала солоні сирники. Проте це не єдине, чим вона вразила суддів на кастингу!

«Я не тільки модель, я військова».

Сашко з Вінниці прийшов одразу зі своїм фартухом. У 15 сезоні він вже був на кухні проєкту, проте як фанат. Сьогодні ж він тут, аби обміняти його на білий фартух учасника 16 сезону.

«Не вірю, що ви змогли приготувати ці шу за відведений час. Треба перевірити по камерам, чи не принесли ви їх із собою», — коментувала Ольга Мартиновська.

Вікторія підприємиця. Проте стала блогером, має більше 100 тисяч підписників у TikTok. І аби продемонструвати, чим завоювала прихильність аудиторії, зняла відео разом із Ектором.

Ілля з Харкова схуд більше ніж на 70 кілограмів за рік. Через війну хлопець почав заїдати стрес. Проте вчасно вирішив взяти себе в руки і перейти на харчування з дефіцитом калорій.

Єва майстер спорту з плавання та стрибків у воду. 9 років дівчина майже жила у басейні. Тож звикла до дисципліни. Коли вона пішла з великого спорту, то зіткнулася з депресією.

«Робити все найкраще — це найгірше прокляття, яке може бути. У мене це тягнеться через те, що я професійна спортсменка».

Від овочевого пюре до голубців, від сирників до сніданку Запорожців, — кожна наступна страва була кращою за попередню, тож судді активно роздавали три «Так» і білі фартухи.

Ярослав вирішив почати з того, що саме він є фаворитом Ектора. Це доволі повеселило суддів, адже хлопець через хвилювання наплутав значення «кумиру» і «фаната». Але це не завадило йому приготувати смачну качину грудку з пюре з броколі.

Галина власниця магазину функціональних грибів. Тож гриби, але вже білі, вирішила додати до страви з маком, чорниці та козячого мусу. Таке незвичне поєднання вдалося.

Людмила також вже була на кухні проєкту, коли аматори пригощали найпалкіших фанатів. Жінка працює поліцейською, має звання старшого сержанту. Її чоловік — військовий.

«Коли мені кажуть, що стосунків на відстані не існує — я сміюсь в обличчя. Я чекатиму чоловіка стільки, скільки потрібно».

24-річний Роман приїхав з Львівської області. Приготував старовинну українську страву — шпундру на буряковому квасі.

Ксенія зізналася, що не могла приготувати страву без афродизіаку. Тож обрала дорадо на подушці з пюре. Проте Ектор поцікавився, коли ж настане бажаний ефект.

«Ця страва про прелюдію. Ми любимо мозком і душею в першу чергу», — прокоментувала дівчина.

Кирило родом з Луганської області, проте багато років вже живе в Києві. Сьогодні Кирило працює в закладі Кристини Брзак, тож саме вона надихнула його на участь у проєкті.

Наступна п’ятірка вражала тірамісу, форшмаком, чебуреками, крильцями та фореллю.

Аліну судді добре знають з проєкту «Холостяк». Дівчина проявила себе як закохана в свою справу сомельє. Тож і для суддів влаштувала дегустацію вин, які гарно поєднувалися з її стравою.

Валерія так само, як і Аліна, не досолила страву. Тож судді вирішили дати дівчатам другий шанс.

«Продуктів ми вам не дамо. Продукти вам доведеться випросити в учасників, які зараз готують на кухні. Чекаємо на нову страву за 30 хвилин», — повідомив Ектор.

У двобої перемогла Аліна та пройшла у наступний етап відбору.

Наступний учасник родом з Естонії. Гарік вже 8 років живе в Києві. Зізнається, що коли почалася війна, він зрозумів, що це те саме місце, яке він хоче вважати своєю Батьківщиною.

Євген починав свій професійний шлях з того, що чистив картоплю на кухні одного зі столичних закладів. Проте життєвий шлях завів до автосервісу. Зараз чоловік власник автобізнесу, допомагає військовим, ремонтує машини з передової.

Дарина з Житомира зізнається, що готує не за рецептами. Вона імпровізує. Знайомство з суддями розпочала французькою мовою.

Оксані 59 років. У неї є час і бажання приділити увагу своїм знанням і навичкам, про що сама зізнається. Діти виховують власних дітей. Щодня дякує Господа за все, що має. Особливо за час. Найцінніший ресурс відтепер віддає проєкту “МастерШеф”.

Наступний учасник — барний експерт. Чоловік має найбільшу колекцію алкоголю в Україні. Олександр має навіть окрему квартиру, де зберігає алкоголь.

«Моя мрія, аби в Україні люди споживали свідомо алкоголь. Не зловживали…», — зізнається хлопець.

Тартар з ракових шийок та молекулярних спагетті вже на першому кастинговому випробуванні презентувала Катерина з Одеси. Дівчина працює гримером, а з початком повномасштабної війни робить тактичний грим для військових.

Юрій працює вчителем географії та біології вже 7 років. Зізнається, що поєднує уроки з їжею. Наприклад, під час теми Італії діти їли піцу, а на уроці присвяченому Японії — моті.

Дар’я приїхала на кастинг вдруге. Рік тому дівчина не потрапила до двадцятки, тож цього разу вирішила вражати суддів одразу на кастингу — телятиною зі спаржею у соусі Понзу.

Останнім на кастинг завітав Ігор з Прикарпаття. Мрія чоловіка, аби всі повернулися в Україну і розвивали культуру, бізнес та кулінарію вдома, на Батьківщині. Суддям презентував Жовнірський банош. Це авторська страва чоловіка, що натхненна розмовами із дідусем у дитинстві.

«Що я очікую від “МастерШеф”? Знання. У перспективі хочу розвивати український фастфуд: ковбаски гуцульські, львівські, підкопчені тощо».

Та хто ж потрапить до двадцятки 16 сезону проєкту «МастерШеф»? Дізнайтеся вже за тиждень, 30 серпня, о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ!