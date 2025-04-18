МастерШеф 15 сезон 8 випуск: анонс від 19.04.2025

Печемо паски разом із «МастерШеф»-15: чим вражатиме 8 випуск?

Час відродити традиції віків і здивувати справжніх великодніх експерток. Людей, які розуміють, що Україна існуватиме доти, доки ми зберігаємо пам’ять про наших предків. Вже завтра, 19 квітня, дивіться 8 випуск проєкту «МастерШеф»-15 о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ!

«Сьогодні кожна команда має приготувати по дві паски за рецептами. Наші гості — майстрині, які знають все про паски своїх регіонів. Ці гості представляють різні регіони України… різні, немов гори і море. Зустрічайте, Пані Галина з Івано-Франківщини, та Пані Валентина з Одещини», — повідомлять судді.

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Аматорам доведеться приготувати паски за стародавніми рецептами. Ба більше, аби дотриматися всіх правильних пропорцій і процесів, замішувати тісто доведеться вручну. Ніяких комбайнів і допоміжних пристроїв. Та чи готові учасники до такого?

Великдень — це свято, яке шанують в кожній українській родині. Аби святкувати його, християни мають протриматися сім тижнів Великодневого посту. Тож окрім пасок, мастершефівці приготують і пістні страви.

Не пропустіть 8 випуск «МастерШеф» від 19.04.2025 і печіть паски разом з проєктом!

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