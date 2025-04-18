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Печемо паски разом із «МастерШеф»-15: чим вражатиме 8 випуск?

18.04.2025

Час відродити традиції віків і здивувати справжніх великодніх експерток. Людей, які розуміють, що Україна існуватиме доти, доки ми зберігаємо пам’ять про наших предків. Вже завтра, 19 квітня, дивіться 8 випуск проєкту «МастерШеф»-15 о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ!  

МастерШеф 15 сезон 8 випуск: анонс від 19.04.2025

«Сьогодні кожна команда має приготувати по дві паски за рецептами. Наші гості майстрині, які знають все про паски своїх регіонів. Ці гості представляють різні регіони України… різні, немов гори і море. Зустрічайте, Пані Галина з Івано-Франківщини, та Пані Валентина з Одещини», — повідомлять судді. 

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Аматорам доведеться приготувати паски за стародавніми рецептами. Ба більше, аби дотриматися всіх правильних пропорцій і процесів, замішувати тісто доведеться вручну. Ніяких комбайнів і допоміжних пристроїв. Та чи готові учасники до такого? 

МастерШеф 15 сезон 8 випуск: анонс від 19.04.2025

Великдень — це свято, яке шанують в кожній українській родині. Аби святкувати його, християни мають протриматися сім тижнів Великодневого посту. Тож окрім пасок, мастершефівці приготують і пістні страви.

Не пропустіть 8 випуск «МастерШеф» від 19.04.2025 і печіть паски разом з проєктом! 

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