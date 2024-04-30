Прем’єра документального фільму «Тісто» з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським – з 2 травня у кінотеатрах!

2 травня у кінотеатрах відбудеться прем’єра документального фільму FILM.UA Group «Тісто» з зірковими шефами та суддями проєкту «МастерШеф» – Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. Стрічка розповідатиме про кулінарні традиції різних регіонів України, незвичні історії українців, які, кожен у свій спосіб, зберігають традиції національної кухні, розвивають, досліджують та осучаснюють їх. Це фільм про хліб та інші вироби з тіста як елемент культурного коду: у кожному куточку України тісто роблять по-різному, і новий проєкт покликаний дослідити це дивовижне різноманіття традицій.

Немає нічого простішого, ніж тісто з борошна та води. Але, насправді, це магія, і щоб показати її в дії, зіркові ведучі Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вирушили Україною досліджувати кулінарні традиції жителів різних регіонів нашої країни: від Слобожанщини до Закарпаття, від Чернігівщини до Одещини. «Тісто» – гастрономічний тревел, де тему національної ідентичності творці розкривають через автентичні вироби з тіста.

«Значення тіста і взагалі хліба та хлібців в певному розумінні для всіх жителів приблизно однакове. І тому ми можемо розуміти цінність зерна, цінність саме хліба і виробів з хліба, розуміти культуру інших завдяки цим кулінарним різницям. І це цікаво! Тобто через хліб, через тісто ми розмовляємо з будь-якою людиною на планеті однією мовою», – ділиться Володимир Ярославський, ведучий проєкту.

Мета подорожі Україною – знайомство з унікальними людьми та їх кулінарними традиціями: кухарями, пекарями, кондитерами, рестораторами та фанатами гастрономічних досліджень. Вони — автори, дослідники і хранителі рецептів, вартові традицій, пов’язаних із виробами з тіста. Глядач дізнається близько двох десятків рецептів, а за допомогою відомих українських кухарів зрозуміє, якою є філософія хліба, борошна й тіста та як вони насправді всіх нас зв’язують між собою.

«Мені здається, що питання про важливість та актуальність нашого проєкту навіть не має стояти, адже коли, як не зараз, потрібно знову знаходити, зберігати та передавати справжнє українське. Тому що на моїй особистій історичній та гастрономічній картах, на карті мого покоління та покоління моїх батьків усе настільки змішалося, що ми самі довгий час не розуміли, де є українське, де радянське, де запозичене, де щиро наше, і що з цим робити. Тому таке “відкопування” гастрономічних діамантів (інакше їх не назвеш) є невідкладним завданням кожного з нас, а публічних шефів так тим паче.

Їжа перебуває десь на ряді з музикою та мовою, вона є автентичною, вона є візитівкою України. Їжа має бути власною, тому проєкт “Тісто” – він більше не про відродження, адже воно все в нас є і воно живе, просто мало хто про це знає, цей проєкт про передачу від першоджерела в маси. І, власне, ми з Вовою виконуємо місію таких гастрономічних логістів: ми передаємо на загальний огляд у суспільство ті маловідомі рецепти, історію, традиції, які досі передаються від бабусі до мами, до внучки в сім’ях чи маленьких селах. Це поодинокі випадки, тому нам не потрібно створювати щось нове, у нас усе є, потрібно лише трішки промести віничком, трішки розкопати, дістати і продовжити», – розповідає Ольга Мартиновська, ведуча проєкту.

Усі епізоди фільму супроводжуватимуться музикою різних історичних періодів — думи та козацькі пісні, обрядові мелодії та балади, автентичний спів, солдатські, ліричні, церковні та народні пісні в сучасній обробці. Автором музики є Cepasa.

Проєкт включатиме елементи анімації, які створюватимуть окремі історії всередині епізодів. Завдяки ним глядачі мандруватимуть у часі та просторі та зможуть на власні очі побачити побут, культуру та й особливості минулих епох.

Дивіться «Тісто» у кінотеатрах країни з 2 травня та досліджуйте кулінарні традиції свого регіону та всієї України.

Проєкт cтворено ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та бренду “Хуторок”.

ДОВІДКА

Жанр: документальний

Хронометраж: 95 хвилин

Ведучі: Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська

Креативний продюсер: Сергій Гулейков

Режисер-постановник: Дмитро Кочнев

Оператор-постановник: Дмитро Муленко

Сценарист: Антон Базелінський

Консультант проєкту: Олександр Веремієнко

Композитор: CEPASA

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