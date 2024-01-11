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МастерШеф

Крутий заміс! «МастерШеф» оголошує збір на спецавто для ЗСУ

11.01.2024

Кожен, хто задонатить від 200 грн, автоматично стає учасником розіграшу ексклюзивних лотів від проєкту та суддів.

Найкраще – для своїх, найгірше – для ворога! Проєкт «МастерШеф» відкриває терміновий збір на спецавто та індивідуальні засоби утеплення для 70 окремого батальйону територіальної оборони, який нині нищить ворога на передовій.  Частиною цього батальйону є мастершефівець Віктор Перехрест. Маємо лише 3 дні, аби разом зібрати 500 тис грн. 

«МастерШеф» оголошує збір на спецавто для ЗСУ

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3nLGBARkmx 

Якщо у вас не монокартка – будь ласка, вкажіть в коментарі до донату ваше імʼя/нікнейм у соціальних мережах, аби команда могла звʼязатись з вами у разі перемоги в розіграшу лотів.

Особливість «Крутого замісу» в тому, кожен донат від 200 гривень не тільки стане вашим вкладом в перемогу над ворогом, але й автоматично робить вас учасником розіграшу ексклюзивних лотів від «МастерШеф»:

  • спільний сніданок в ресторані з Ектором, Володимиром і Олею; 
  • екскурсія на майданчик «МастерШеф», від якої у вас залишаться найтепліші фотоспогади;
  • ексклюзивні фартухи «МастерШеф» із підписами суддів;
  • індивідуальний кулінарний майстер-клас Олі Мартиновської.

Більше донатів від 200 грн – більше шансів зустрітися з суддями оффлайн!

«Щодня пам’ятаємо, завдяки кому зараз маємо можливість створювати улюблене кулінарне реаліті країни. Ми прагнемо бути максимально ефективними в умовах повномасштабної війни і робити якомога більше для України, для наших захисників і захисниць. Ми хочемо приносити максимальну користь не кожен окремо, а як проєкт, адже разом можемо зробити більше. Тому кожного сезону наша команда «МастерШеф» працює над новими ідеями та залучає усі можливості для їх втілення. Я дуже вдячна, що до «Крутого замісу» долучилася велика спільнота «МастерШеф», наші партнери і наші судді, які надали від себе ексклюзивні  лоти для переможців», – коментує Вікторія Вишнякова, директорка творчої студії Starlight Production, яка виробляє проєкт.

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«Коли Віктор Перехрест був учасником проєкту «МастерШеф», з нього багато хто сміявся, не сприймав серйозно, адже він дуже експресивний. Це дуже незвичайна людина, але дуже добра і глибока. Він відразу пішов на передову разом зі своїми колегами готувати їжу для військових. Його поведінка зараз викликає велику гордість! Гордість за те, що він є частиною «МастерШеф».  Що не зламався під натиском конкуренції з боку інших учасників. І за те, де він зараз. Цей збір зараз конче потрібен йому та його побратимам. Такі люди дуже унікальні, і нам потрібно їх берегти. Вони завзято захищають Україну без будь-яких умовностей, а ми маємо їм у цьому допомагати»,  коментує Ектор Хіменес-Браво.  

Переможці «Крутого замісу» будуть визначені за допомогою сервісу проведення розіграшів від Монобанк. Їхні імена судді «МастерШеф» оголосять у прямому ефірі на сторінці Ектора в Instagram. 

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