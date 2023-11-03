«Почуй військову»: підтримаймо Великий Збір на зимову жіночу амуніцію і форму

Понад 60 000 жінок перебувають на службі в українській армії, близько 10 000 з них – на передовій. ГО «Землячки» займається підтримкою жінок-військових, закриваючи тисячі індивідуальних запитів від захисниць. Одна з головних потреб зараз – забезпечити жінок на передовій зручною якісною зимовою амуніцією та формою з урахуванням фізіології.

4 листопада, в рамках випуску кулінарного реаліті «МастерШеф»-12 на телеканалі СТБ, глядачі побачили найважливіший конкурс сезону, – весілля пари з бригади «Азов», яка героїчно захищала Маріуполь, розписалась на «Азовсталі», рік провела в полоні, а тепер – відсвяткувала весілля на «МастерШеф»! Ця подія відбулась за сприяння ГО «Землячки». Щодня команда докладає максимум зусиль, аби наближати нашу перемогу. Вони надають підтримку та здійснюють забезпечення жінок-військовослужбовиць, які перебувають на службі в лавах ЗСУ, розповідають про жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру «жінка-військова» в Україні та світі.

«Щодня ми отримуємо запити від захисниць з передової на амуніцію. Сотні запитів. Військова жіноча форма – номер один серед них. Форма – це засіб першої необхідності на фронті, що впливає на ефективність військовослужбовиці. А також: взуття за розміром, теплий спальник, каска за розміром та інше. Ми працюємо над розвитком культури «жінка-військова» в Україні та за кордоном, щоб жіноча амуніція для захисниць та форма з урахуванням фізіології стали нормою, а не бонусом. Чоловіки ж носять чоловічий однострій? Сьогодні у нашої країни багато завдань: закрити небо, забезпечити армію зброєю, технікою. Задачею небайдужих українців в тилу є закриття інших, не менш важливих, потреб з передової. Зараз наша з Вами головна задача – подбати, щоб у захисниць та захисників була не тільки якісна зброя в руках, а щоб їхні руки не дубіли від холоду тримаючи її. Долучайтеся до забезпечення жінок на передовій зручною якісною зимовою амуніцією та формою з урахуванням анатомії та фізіології, – коментує Ксенія Драганюк співзасновниця ГО «Землячки».

Мета – 100 000 000 ₴

4000 комплектів зимової жіночої тактичної форми;

4000 комплектів жіночої білизни;

500 дощовиків;

4000 зимових шапок, бафів, рукавиць і шкарпеток;

4000 комплектів жіночої термобілизни;

4000 пар зимового взуття від 35 розміру;

2000 комплектів спальник/каремат теплоізолюючий;

500 бронежилетів полегшених, захист 4+;

1000 шоломів S/M.

Долучаймось до збору для українських захисниць за посиланням – https://send.monobank.ua/jar/6kwvWk6a9k Кожен донат наближає нашу перемогу!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ