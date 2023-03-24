«МастерШеф. Професіонали»-4: у 7 випуску кулінари поринуть у світ гастрономічної монополії

Вже цієї суботи, 25 березня, вийде 7 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. Учасники стануть справжніми монополістами, яким доведеться домовлятися з суперниками. Та чи вдасться всім опанувати мистецтво вдалих переговорів? Чи когось погубить жадібність та призведе до гучної поразки? Не пропустіть 7 випуск від 25.03.2023 на СТБ!

Цього тижня кулінари поринуть у світ гастрономічної монополії. Судді хочуть побачити, як професіонали ладні знаходити спільну мову з конкурентами, аби в кінцевому результаті здобути перемогу і подати смачну страву. На команди очікує чотири монопольні сфери: озеро, ферма, сад і девайсна. Чи зможе команда-монополіст озер з великою кількістю риби та морепродуктів домовитися з монополістами овочів та фруктів? Невже команда з девайсами, замість вміло висунутих вимог, викличе «на дуель» суперників і втратить все?

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Ба більше, судді забажають розкрити всі палітри кулінарних емоцій професіоналів. Висока кухня — це рівень будь-якого іншого мистецтва. Вона ладна показати стан духовного розвитку, викликати емоції, а також підвищити загальний рівень гастрономічного блага! Чи можете ви уявити, що потрібно з’їсти, аби стати схожим на емодзі гніву? Невже Сашко Дімітров — автор атмосферних страв — візьметься за свою улюблену справу і нажахає суддів кров’ю? Як Віктор Волошин зробить хрусткі чіпси з саранчі? І чи сподобається це на смак Ектору, Ользі та Володимиру?

Не пропустіть 7 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 25 березня, о 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск: анонс від 25.03.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 7 випуску? Дивіться анонс 7 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 25.03.2023 на сайті СТБ

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