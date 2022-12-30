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Що приготувати на Новий рік 2023: рецепти тарталеток від Євгена Клопотенка

30.12.2022

Якщо ви хочете приготувати оригінальну закуску і здивувати нею всіх гостей, спробуйте незвичайні тарталетки на Новий рік від переможця проєкту «МастерШеф» Євгена Клопотенка! Читайте рецепти  тарталеткок, які прикрасять ваш стіл на Новий рік 2023.

Що приготувати на Новий рік 2023: рецептти тарталеток на Новий рік

Тарталетки з пісочного тіста з козячим сиром і виноградом

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 125 г
  • цукор – 12 г
  • сіль – 2 г
  • вершкове масло – 65 г
  • яєчний жовток – 1 шт.
  • вода – 25 мл

Для начинки:

  • козячий сир (м’який) – 50 г
  • сир – 120 г
  • кулінарні вершки (30%) – 50 мл
  • виноград (кишмиш) – 50–80 г
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. У невеликій мисці приготуйте начинку для тарталеток: змішайте сир, козячий сир і вершки до отримання однорідної маси. Додайте трохи солі.
  2. Зробіть пісочне тісто. Для цього цукор,сіль, жовток і воду змішайте в чаші блендера (якщо немає блендера – змішайте вручну). Потім додайте трохи масла і добре вимісіть. Додайте борошно і вимішуйте, поки не сформується туга однорідна маса.
  3. Поставте тісто на 20 хвилин у холодильник, щоб воно відпочило.
  4. Тісто дістаньте і розкачайте тонким, але щільним шаром на дошці або столі. За допомогою спеціальної круглої форми або великих чашок виріжте круги діаметром приблизно 10–12 см.
  5. Викладіть по центру кругів начинку і зробіть невеликий бортик. Зверху викладіть ягоди винограду – свіжі або з виноградного варення – і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15–20 хвилин.

Тарталетки з гуакамоле

Є ще одна чудова начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, з якого робиться соус, дуже популярне в Україні, а ще воно додасть нотки сучасності вашому застіллю. Приготуйте гуакамоле в пісочних тарталетках і зробіть ваш новорічний стіл трендовим.

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.
  • червона цибуля – 1 шт.
  • перець чилі – 1 шт.
  • зубчик часнику
  • лимонний сік
  • соняшникова олія – ​​1 ст. л.
  • гілочка кінзи
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Ножем розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки. Правильне авокадо – м’яке авокадо, тому купуйте саме м’які плоди. Наріжте авокадо великими шматочками і перекладіть у ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак.
  2. Очистіть червону цибулю і дрібно наріжте. Так само дрібно порубайте часник і перець чилі. Додайте їх у ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма.
  3. Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть за смаком. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи чи петрушки. Доведіть соус товкачем до однорідності.
  4. Викладіть гуакамоле у приготовані пісочні тарталетки.

Смачного!

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