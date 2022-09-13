Домашня гірчиця: рецепт

Домашня гірчиця: покроковий рецепт
13.09.2022
Аби щоразу не купувати в магазині гірчицю, її варто приготувати вдома. І ще ― якщо порівняти вартість інгредієнтів домашньої гірчиці та упаковки магазинної, то виходить чудова економія. Читайте покроковий рецепт гірчиці просто зараз!
Інгредієнти:
- гірчичний порошок ― 3 ст. л.
- гаряча вода ― 150 мл
- цукор ― 1 ст. л.
- сіль ― 1 ч. л.
- гірчична або інша олія ― 2 ч. л.
- яблучний оцет або лимонний сік ― 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- У керамічну ємність висипати гірчичний порошок. Помішуючи, влити частинами гарячу воду.
- Після отримання однорідної маси додати цукор і ще раз розмішати.
- Потім додати сіль та олію. Наприкінці ― оцет або лимонний сік. Залишити в теплому місці до повного охолодження.
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