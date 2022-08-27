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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 2 випуску від 27.08.2022?

27.08.2022

З перших хвилин у 2 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 2 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 2 від 27.08.2022?

У битві чорних у другому випуску змагалася небувала кількість учасників ― 11! На початку конкурсу вони обрали собі робочі поверхні, на яких були коробки. Під ними ховалися мініатюрні фігурки. У попередніх сезонах готували страви з використанням однієї фігурки, а сьогодні учасникам потрібно було задіяти всі! Завдання ― створити цілий світ з маленькими фігурками, придумати історію і презентувати смачну страву. На приготування судді виділили півтори години. 

Найгірше із завданням упорався Серафим Дерега. Саме він залишив шоу в другому випуску «МастерШеф. Битва сезонів»!

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