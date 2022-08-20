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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 1 випуску від 20.08.2022?

20.08.2022

З перших хвилин у 1 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 1 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 1 від 20.08.2022?

На першому конкурсі чорних сезону було спекотно! За право продовжувати участь у проєкті боролися: Катерина Велика, Віктор, Руслан і Шева. Вони зайняли робочі місця з коробками, що містили основний інгредієнт ― картоплю, з якої всього за 5 хв треба було приготувати страву ресторанного рівня. В учасників була можливість поліпшити свої стартові умови завдяки полю з коробок-загадок. Відкривання кожної з них додавало до часу 5 хв, але за це доводилося заплатити ціну ― обов’язково використати до картоплі інгредієнт, який містився під коробкою. Він міг бути класним, як, наприклад, сібас. А міг бути й дивним, скажімо, шоколад. Яку кількість коробок відкривати ― вирішували самі учасники. 

Майже всі легенди добре впоралися із завданням. Однак Руслан випередив решту за кількістю помилок. Тому Руслан Лучков залишив шоу у 1 випуску «МастерШеф.  Битва сезонів».  

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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