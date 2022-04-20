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Паска: рецепт від Тетяни Литвинової

20.04.2022

Екс-суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова вже традиційно опублікувала в Instagram рецепт своєї «найсмачнішої паски у світі». Тетяна заздалегідь продумує, де купити найкращі інгредієнти для паски, щоб вона вийшла «смачною, повітряною, солодкою і божественною». Цей рецепт розрахований на величезну родину, тому можна сміливо замішувати тісто, зменшуючи інгредієнти вдвічі, а то і втричі. Крім того, зірка розповіла, як готує глазур для пасок, яка не обсипається. Покроковий рецепт паски від Тетяни Литвинової читайте у матеріалі. 

Паска: рецепт від Тетяни Литвинової

Інгредієнти для паски:

  • яйця — 30 шт. (30 жовтків і 20 білків)
  • вершкове масло — 1 кг
  • цукор — 2 кг
  • сметана (домашні вершки) — 500 мл
  • молоко — 1 л
  • родзинки — 1 кг
  • цукати — 700 г
  • сік 1 лимона
  • цедра 1 лимона і 1 апельсина
  • ванільний цукор — 5—6 пак.
  • сухі дріжджі «Др. Откер» — 10 пак.
  • борошно вищого сорту — 4—5 кг (скільки візьме тісто)

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Приготування:

  1. Закип’ятіть молоко і додайте до нього трохи борошна, довівши  до стану густої сметани. Дайте охолонути, щоб руці було тепло. Додайте дріжджі та залиште підніматися.
  2. Окремо збийте жовтки з цукром і білки з цукром. Обережно підмішайте все до опари, що піднялася, додайте борошно, довівши до стану густої сметани. Залиште підніматися.
  3. Розтопіть масло і додайте до нього сметану, сік лимона, цедру і ваніль. Додавайте борошно до такого стану м’якості тіста: воно повинно стати м’яким, пухким, трохи прилипати до рук. Не забивайте тісто борошном! Вимішувати доведеться довго, мінімум півгодини, адже тісто дуже здобне.
  4. Додайте вимиті родзинки, присипані борошном, і рублені цукати. Цукати краще порубати в міксері, попередньо додавши в чашу міксера кілька ложок борошна, інакше цукати злипнуться в ком. Якщо рубати доведеться ножем, то теж з борошном.
  5. Поставте тісто в тепле місце. Воно повинно збільшитися вдвічі, це займе від 1 до 1,5 години.
  6. Форми змастіть рослинною олією. Сформуйте гладкі клубочки і заповніть ними формочки на третину. Якщо форми паперові, то просто покладіть клубочки на дно.
  7. Випікати паску бажано на нижньому підпалі, за температури не більше 150—160 °C.
  8. Готові паски одразу дістаньте з металевих формочок. Якщо паски високі, то покладіть їх на декілька хвилин на чистий рушник, покатайте з боку на бік, щоб не залежався бочок.
  9. Змастіть гарячі паски глазур’ю.

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Інгредієнти для глазурі:

  • яйця (білки) — 4 шт.
  • цукор — 250 г
  • лимонна кислота — 0,5 ч. л.
  • цукрова пудра — 125 г
  • ванільний цукор — 5 г (1 пакетик)

Приготування глазурі:

  1. Дуже важливо в приготуванні меренги, як основи глазурі, чисто відокремити білки від жовтків.
  2. Не менш важливо, щоб посуд, в якому будете збивати білки, був абсолютно чистим, без залишків води або жиру.
  3. Яєчні білки ретельно збийте в стійку піну, поступово додаючи до них звичайний та ванільний цукор, змішаний з лимонною кислотою.
  4. Цукор і лимонну кислоту починайте всипати не одразу, а лише через деякий час, коли білки вже зіб’ються в піну, що нагадує мильну, інакше вони будуть мазатися.
  5. Коли збиті з цукром білки будуть добре триматися на вінчику, не звисаючи вниз, додайте до них цукрову пудру. Обережно перемішайте все ложкою.

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Наостанок Тетяна поділилася ще одним лайфхаком: «Паску я обмазую повністю, з голови до ніг, щоб верхівку не об’їдали!» — розповіла Тетяна Литвинова.

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