У суботу, 5 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 3 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 3 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі з кращих продовжують змагатися за перемогу! Цього разу вони мали випробувати удачу на колесі фортуни. Колесо поділене на 9 секторів, кожен сектор відповідав відомій страві. Учасники згуртувалися по троє, а потім представник від кожної команди крутив колесо. Та, звісно ж, усе не так просто! З’ясувавши, що треба готувати, вони знову випробували удачу! Представник кожної команди витягував сірник: якщо короткий, то команда мала приготувати мікростраву, не важчу за 30 гр; якщо ж діставався довгий ― навпаки, треба було зробити величезну страву, щонайменше 4 кг! Найгірше з конкурсом упоралися Дмитро, Саша Цвігун, Андрій, Влад, Олег і Пава. Саме тому вони отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. Вони мали приготувати смачну, але надзвичайно потворну зовні страву. Завдання стояло дуже неординарне: не просто зробити огидну презентацію, а винайти їстівну плісняву, пилюку, гниль і цим усім оздобити класичну страву. Після цього треба було зробити фото на свій телефон і набрати якнайбільше реакцій. Судді обирали страви на дегустацію, дивлячись на фото й коментарі під ними. Ті страви, які здавалися журі недостатньо бридкими, вони не куштували. Ті учасники, які після першого конкурсу наділи чорні фартухи, але добре виконали завдання другого, зняли їх. Ними стали Влад Міцкевич і Пава. А Наталія, Шева,Саша Білодід, Анжела і Віктор не впоралися з умовами, тому поповнили ряди чорних.

Саша Цвігун, Саша Білодід, Андрій, Олег, Наталія, Шева, Дмитро, Анжела і Віктор боролися за місце в проєкті на конкурсі чорних. Кожен з учасників битви отримав картку з завданням. На ній були назва страви, яку треба приготувати, і 5 головних її інгредієнтів. Не вимовляючи ані слова, чорні мали показати жестами і мімікою кожен з цих інгредієнтів. Завдання балкону ― відгадати продукти чорних усього за 5 хвилин (по хвилині на кожен). Якщо балкон угадував інгредієнт, учасник у чорному забирав собі цей продукт для приготування. А якщо ні, то Ектор давав останній продукт, який назвали під час угадування.

З конкурсом чорних фартухів не впорався Дмитро Шевченко. Саме тому Шева Дімарик залишив «МастерШеф. Битва сезонів» на 3 тижні.

