Завтра, 9 липня, о 21:00 відбудеться показ 6 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 6 випуску шоу?

На знаменитій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарній битві зійдуться мегазірки українського шоу-бізнесу, а саме — зіркові подружні пари. Актриса Ольга Сумська в команді зі Сніжаною Бабкіною і Тонею Матвієнко змагатимуться проти своїх чоловіків: Віталія Борисюка, Сергія Бабкіна та Арсена Мірзояна. Хто ж проявить себе як справжній шеф-кухар?

