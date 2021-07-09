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«МастерШеф. Селебріті» випуск 6: через що подружжя Бабкіних посвариться на кухні шоу?

09.07.2021

Завтра, 9 липня, о 21:00 відбудеться показ 6 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 6 випуску шоу?

мастер шеф селебрити

На знаменитій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарній битві зійдуться мегазірки українського шоу-бізнесу, а саме — зіркові подружні пари. Актриса Ольга Сумська в команді зі Сніжаною Бабкіною і Тонею Матвієнко змагатимуться проти своїх чоловіків: Віталія Борисюка, Сергія Бабкіна та Арсена Мірзояна. Хто ж проявить себе як справжній шеф-кухар?

Video: «МастерШеф. Селебріті» випуск 6: через що подружжя Бабкіних посвариться на кухні шоу?

У 6 випуску Мастер Шеф Селебріті позмагаються зіркові подружні пари. Подробиці 6 випуску Мастер Шеф Селебріті в матеріалі

 

Video: «МастерШеф. Селебріті» випуск 6: через що подружжя Бабкіних посвариться на кухні шоу?

У 6 випуску Мастер Шеф Селебріті позмагаються зіркові подружні пари. Подробиці 6 випуску Мастер Шеф Селебріті в матеріалі

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