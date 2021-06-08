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Прем’єра Мастер Шеф. CELEBRITY – дивіться з 12 червня на СТБ

08.06.2021

Зустрічайте найгарячішу прем’єру літа – Мастер Шеф. CELEBRITY! 12 червня за поверхні найпопулярнішого кулінарного реаліті стануть зірки українського шоу-бізнесу. Вони забудуть, ким були раніше, заради одного: вижити в пекельних умовах кухні Мастер Шеф і здивувати суддів своїми стравами. Це буде справжній зіркопад! Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Мастер Шеф. CELEBRITY з 12.06.2021 на СТБ.

Video: Прем’єра Мастер Шеф. CELEBRITY – дивіться з 12 червня на СТБ


Дивіться Мастер Шеф. CELEBRITY з 12.06.2021 на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які зірки поборються за перемогу у Мастер Шеф. CELEBRITY

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