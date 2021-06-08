Премьера Мастер Шеф. CELEBRITY – смотрите с 12 июня на СТБ
08.06.2021
Встречайте самую горячую премьеру лета – Мастер Шеф. CELEBRITY! 12 июня за поверхности популярного кулинарного реалити станут звезды украинского шоу-бизнеса. Они забудут, кем были раньше, ради одного: выжить в адских условиях кухни Мастер Шеф и удивить судей своими блюдами. Это будет настоящий звездопад! Не пропустите – смотрите онлайн шоу МастерШеф. CELEBRITY с 12.06.2021 на СТБ.
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Смотрите Мастер Шеф.CELEBRITY с 12.06.2021 на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие звезды сразятся за победу в Мастер Шеф. CELEBRITY
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