Мариновані мідії в соєвому соусі: рецепт від Павла Серветника
11.02.2021
Як приготувати мариновані мідії? Простий рецепт, як замаринувати мідії в соєвому соусі, знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- мідії
- мірин
- міцукан
- соєвий соус
- цукор
- спаржа
- яблука
- пармезан
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Приготування:
- Відварюємо мідії.
- Готуємо маринад: змішуємо мірин, міцукан, соєвий соус і цукор.
- Мідії полити маринадом і залишити на кілька годин.
- Подавати зі спаржею, яблуками і пармезаном. ⠀
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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