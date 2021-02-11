Як приготувати мариновані мідії? Простий рецепт, як замаринувати мідії в соєвому соусі, знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

мідії

мірин

міцукан

соєвий соус

цукор

спаржа

яблука

пармезан

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Приготування:

Відварюємо мідії. Готуємо маринад: змішуємо мірин, міцукан, соєвий соус і цукор. Мідії полити маринадом і залишити на кілька годин. Подавати зі спаржею, яблуками і пармезаном. ⠀

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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