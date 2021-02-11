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Мариновані мідії в соєвому соусі: рецепт від Павла Серветника

11.02.2021

Як приготувати мариновані мідії? Простий рецепт, як замаринувати мідії в соєвому соусі, знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Маринованные мидии в соевом соусе: рецепт

Інгредієнти:

  • мідії
  • мірин
  • міцукан
  • соєвий соус
  • цукор
  • спаржа
  • яблука
  • пармезан

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Приготування:

  1. Відварюємо мідії.
  2. Готуємо маринад: змішуємо мірин, міцукан, соєвий соус і цукор.
  3. Мідії полити маринадом і залишити на кілька годин.
  4. Подавати зі спаржею, яблуками і пармезаном. ⠀

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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