МастерШеф 10 сезон 5 випуск: чому перенесли на тиждень
27.09.2020
У зв’язку із жалобою за загиблими в катастрофі військового літака Ан-26 випуск 5 кулінарного шоу МастерШеф-10 перенесено на 3 жовтня. Слідкуйте за змінами в програмі на сайті СТБ.
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