Новое правило – иммунитет: 13 сезон «МастерШеф»

Новое правило — иммунитет: чем будет удивлять 13 сезон «МастерШеф»?

Легендарный кулинарный проект возвращается в эфир СТБ! Уже 10 февраля украинцы увидят, какими невероятными героями наполняется вселенная «МастерШеф». Чем будет удивлять 13 сезон — читайте в материале STB.UA. Не пропустите 1 выпуск «МастерШеф»-13 уже в эту субботу, 10 февраля, в 19:00 на СТБ!

В новом сезоне за звание сильнейшего «Мастершефа» будут снова соревноваться аматоры. Кулинары с передовой, разработчик дронов и впечатляющая семья рыбаков. Женщина-мясник, разрушающая устойчивый стереотип о «неженской профессии». Поклонница Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской, которая в стремлении улучшить свой уровень кулинарного мастерства, приготовила более 70 блюд по книге судей «МастерШеф». Кулинар-репер и сестры-близнецы, которые готовы испытать себя конкуренцией на кухне любимого проекта.

Будут оценивать мастерство аматоров неизменные судьи «МастерШеф»: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. В одном из выпусков они станут даже полноценными участниками команд.

МастерШеф традиционно держит в фокусе потребности наших защитников и защитниц, а также их семьи, особенно детей. Участники проекта будут готовить для ВСУ, волонтеров и матерей. Пригласят в гости военных, которые проходят реабилитацию в центрах Recovery и участников Национальной программы «Врятуй кінцівку». Многие важные проекты гостей будут не только в кадре, но и вне его: как, например, дети ВПЛ, которые накануне новогодних праздников провели незабываемый день на съемочной площадке. Также на кухню к будущим мастершефам придут любимые зрителями звезды: Григорий Решетник, Алексей Суровцев, актеры сериала «К.О.Д.», победители предыдущих сезонов проекта и другие.

Один из эпизодов нового сезона будет посвящен настоящему украинскому салу. А также в проекте появится новое правило – иммунитет.

«Раньше капитан команды-аутсайдеров часто надевал черный фартук, а капитан команды-победителей не получал достойную награду за победу. Чтобы это исправить, в этом сезоне появился иммунитет. Что именно он будет давать – зрители увидят в эфире, – рассказывает креативный продюсер и руководитель проекта Дмитрий Широбоков. — участников также будет ждать мастер-класс победительницы предыдущего сезона Валерии Матрохиной — будут готовить с использованием чайного гриба. Будет целый эпизод, посвященный мастер-классам наших судей. Да и в целом в этом сезоне зрителей будут ждать полезные лайфхаки, которые помогут превратить домашнюю кулинарию в более изысканную, используя простые и доступные продукты».

Съемки проекта стартовали в конце ноября и проходят с соблюдением всех правил безопасности.

Производство проекта — Starlight Production

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