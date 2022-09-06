Творожная запеканка в яблоке: рецепт от Евгения Гребеника

Победитель «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник как никто разбирается в рецептах творожных запеканок — однажды он готовил ее на шоу. Читайте рецепт творожной запеканки в яблоке от одного из лучших шеф-поваров страны прямо сейчас!

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Ингредиенты:

яблоки сорта гренни смит среднего размера — 3 шт.

творог 15% (сухой) — 300 г

яйца — 2 шт.

сливки 30% — 50—70 мл

финики или любые другие сладкие сухофрукты

Способ приготовления:

Яблоки помыть и разрезать вдоль на две одинаковые половинки, затем извлечь семенные камеры. Из фиников извлечь косточки. Мякоть проварить в кипящей воде до полного размягчения, затем измельчить до состояния пюре с помощью кухонного ножа или блендера. Творог соединить с яйцом и сливками и взбить в блендере до состояния пышного крема и увеличения массы в объеме минимум на 50%. В половинки яблок выкладывать немного пюре из фиников, сверху с помощью кондитерского мешка ― творожную массу. Поместить на противень с пекарской бумагой и запекать в духовке при температуре 160—170 °C минимум 30 минут или до полной готовности яблок.

Приятного аппетита!

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