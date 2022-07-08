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МастерШеф

Бастурма в домашних условиях: рецепт

08.07.2022

Хотите приготовить вяленое мясо в домашних условиях? Совершенно необязательно покупать готовый продукт в магазине ― технологию его производства может освоить каждый, если будет придерживаться наших рекомендаций.

Бастурма в домашних условиях

Ингредиенты:

  • куриное филе ― 500 г
  • сухие специи ― 2 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промыть, обсушить, положить в стеклянную емкость, тщательно натереть солью и оставить в холодильнике на 12 часов. 
  2. Достать филе из холодильника, промыть и обсушить бумажными полотенцами.
  3. Натереть филе специями со всех сторон, обернуть марлей в несколько слоев и плотно перевязать нитками.

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