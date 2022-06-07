Панакота на йогурте из топленого молока: рецепт

Если перед новогодними праздниками вы решили похудеть или меньше употреблять сладкого ― этот рецепт для вас! Panna cotta ― невероятно легкий и вкусный десерт, который заставит вас отказаться от вредных магазинных сладостей и приготовить полезное лакомство для всей семьи! Рецептом вкусной панакоты поделилась судья «МастерШеф»-11 Ольга Мартыновская. Пошаговый рецепт приготовления панакоты от Ольги Мартыновской читайте в материале.

Ингредиенты:

молоко ― 250 мл

йогурт из топленого молока 4% ― 500 г

желатин листовой ― 5 г (3 листочка)

сахар по желанию ― 30 г

инжирный персик либо другие фрукты или ягоды ― по вкусу

миндальные лепестки

мед

мята или базилик

Способ приготовления:

Нагреваем молоко до 80 °C, добавляем желатин (предварительно замоченный в холодной воде) и сахар. Хорошо перемешиваем, процеживаем. Соединяем с йогуртом, перемешиваем до однородной текстуры. Разливаем по формочкам и охлаждаем часок-другой. Перед подачей украшаем нарезанными фруктами, ягодами, миндалем, медом, мятой.

Приятного аппетита!

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