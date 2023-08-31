Серія 45 | 31.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 45 серія від 31.08.2023 на сайті СТБ! Вікторія звільняє Ковальчук, а на її місце призначає Едуарда. Весь персонал приймального відділення в шоці від такого рішення. Стефа та Олександр не хотят працювати під керівництвом Вікторії та Едуарда, тому пишуть заяви на звільнення.

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 45 Едуард наважиться розповісти Вадиму правду про проведення клінічних досліджень. Чи встигне Вадим знайти компромат на Вікторію й врятувати Оксану? Не пропустіть захопливий фінал історії – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 45 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серія від 31.08.2023