Кріпосна 4 сезон – дивіться скоро на СТБ
18.11.2021
Костюмована драма повертається – Кріпосна 4 сезон покаже нову історію! Уже у 2022 році разом з СТБ ви матимете змогу слідкувати за життям дітей головних героїв. Події в новому сезоні серіалу Кріпосна відбуватимуться через 23 роки після смерті Андрія Жадана та народження Януша Яблоневського. Попри появу нових персонажів і сюжетних ліній, у четвертому сезоні легендарної мелодрами глядачі також побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші. Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Кріпосна 4 сезон на СТБ.
Video: Кріпосна 4 сезон – дивіться скоро на СТБ
Кріпосна 4 сезон на СТБ вже скоро. Дивіться трейлер серіалу Кріпосна 4 сезон прямо зараз
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