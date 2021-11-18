Костюмована драма повертається – Кріпосна 4 сезон покаже нову історію! Уже у 2022 році разом з СТБ ви матимете змогу слідкувати за життям дітей головних героїв. Події в новому сезоні серіалу Кріпосна відбуватимуться через 23 роки після смерті Андрія Жадана та народження Януша Яблоневського. Попри появу нових персонажів і сюжетних ліній, у четвертому сезоні легендарної мелодрами глядачі також побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші. Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Кріпосна 4 сезон на СТБ.

Video: Кріпосна 4 сезон – дивіться скоро на СТБ

Кріпосна 4 сезон на СТБ вже скоро. Дивіться трейлер серіалу Кріпосна 4 сезон прямо зараз