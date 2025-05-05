Саундтрек до серіалу «Кохання та полумʼя»

«Багаття» Андрія Подкалюка: Саундтрек, що палає разом з героями серіалу «Кохання та полумʼя»

14 квітня о 20:00 на СТБ відбулася прем’єра 16-серійної гостросюжетної мелодрами «Кохання та полумʼя». Це новий український серіал, створений у співпраці телеканалу СТБ, ДСНС України, Держкіно та медіасервісу MEGOGO. В центрі сюжету — рятувальники, які щодня ризикують власним життям, аби врятувати інших. Та попри постійну небезпеку, всередині кожного з них живе ще одне полумʼя — кохання.

Музика як вогонь, що не згасає

Саундтреком до серіалу стала пісня «Багаття» у виконанні українського музиканта Андрія Подкалюка. Композиція зʼявилася задовго до самого серіалу, та саме вона ідеально передала настрій і внутрішнє напруження цієї історії.

«Пісня існувала раніше, була написана десь за півроку до планів на зйомки цього серіалу. А ідея зʼявилась завдяки моїй дружині. Ми з нею як два вогні, які злились в одне багаття. І ця пісня — про те, що я її довго шукав, довго чекав. І коли зустрів — ми реально як два вогні. Ми горимо — коли добре, коли погано. Але завжди — разом», — розповідає автор треку Андрій Подкалюк.

Особливого значення набувають слова з приспіву: «Це любов чи прокляття?» — питання, яке часто ставлять собі і герої серіалу. Адже кохання, як і вогонь, може зігрівати, а може обпалити. Пісня стала не просто фоновою композицією, а голосом серіалу — її емоційним відлунням.

«Я вважаю, що музика в серіалах та кіно допомагає глядачу пережити емоції персонажів чи ситуації, які там відбуваються. Вона розкриває набагато більше — саме емоційний стан сюжету або героїв», — додає Андрій.

Серіал «Кохання та полумʼя» — це і драма, і надія, і героїзм, і глибоко особисті почуття. А «Багаття» — не просто саундтрек, а жива музична історія, яка палає в унісон із серцями героїв та глядачів.

Саундтрек «Багаття» — у відкритому доступі на стрімінгах:

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