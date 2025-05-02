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Кохання та полум’я

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ: реальні тренування на локаціях ДСНС, штучне дихання собаці та 5 млн глядачів

02.05.2025

Серіал «Кохання та полум’я», прем’єра якого з успіхом пройшла в ефірі СТБ цієї весни, став особливим не лише для глядачів, а й для всієї творчої команди. Адже кожен епізод гостросюжетної мелодрами є своєрідною даниною поваги українським рятувальникам, які щодня ризикують собою заради порятунку людей, які знають справжню ціну життя і вміють кохати по-справжньому.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Щоб достовірно відтворити їхню роботу в умовах сьогодення, виконавці головних ролей пройшли «школу виживання» ДСНС, а в деяких сценах були залучені справжні надзвичайники та реальні пожежні частини. Як усе відбувалося за кадром — розповідаємо в нашому репортажі.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Реальні тренування та консультації ДСНС

Під час роботи над серіалом фахівці ДСНС постійно консультували знімальну групу: від дій на місці надзвичайних подій до деталей екіпірування. Керівниця прес-служби ДСНС України Світлана Водолага розповідає: «Рятувальники ділилися досвідом, розповідали, як підтримують постраждалих навіть у стресі й паніці. Наша задача — не тільки рятувати, а й надавати психологічну допомогу».

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Цей підхід став основою для характерів героїв серіалу, які зберігають людяність у найскладніших умовах.

Актори Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов і Оля Атанасова до початку зйомок відвідали одну з пожежних частин столиці, пройшли смугу перешкод і спілкувалися з рятувальниками, щоб роз’яснити для себе деякі моменти і глибше відчути своїх персонажів.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

«Я набажала собі цей проєкт. Для мене велика честь зіграти представницю такої надзвичайної професії. Рятувальники — це справжні герої без зброї. Я вдячна каналу СТБ за те, що вони підняли цю актуальну тему. Ми особисто познайомилися з хлопцями в пожежній частині — неймовірні люди з почуттям гумору. Вони показали, як влаштовані пожежні автомобілі та за який час треба вдягтися у повну екіпіровку», — ділиться враженнями Катерина Кузнєцова.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Окрім того, Григорій Бакланов та Оля Атанасова подолали справжню смугу перешкод, яку зазвичай проходять рятувальники під час підготовки, щоб краще вжитися в образи своїх персонажів.

«Я розумів, що буде непросто, але це виявилося ще складніше, ніж я очікував, — згадує Григорій Бакланов. — Професійні рятувальники долають її приблизно за три хвилини, новачки — за п’ять. А я навіть не знаю, за скільки пройшов (сміється) — ніхто не засікав. Я радий, що серіал показує не лише особисті стосунки між людьми, а й справжню роботу рятувальників. Мене особливо вразило те, що, попри важливість цієї професії на рівні з лікарями чи поліцією, суспільство все ще недооцінює працю ДСНС, адже мало хто по-справжньому розуміє, через що їм доводиться проходити щодня, особливо коли кожен день дістаєш з-під завалів людей».

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Фахівці ДСНС також допомагали творчій команді з підбором локацій для зйомок.

«Ми не хотіли фальші. Ми ретельно вивчали досвід реальних рятувальників, працювали з консультантами та створювали розкадрування. Було важливо досягти максимального реалізму й поваги до тих, хто переживає подібне», — розповідає режисер серіалу Віталій Кукса.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Зйомки у зруйнованих будинках

Однією з найемоційніших стала шоста серія, де знімали сцену порятунку родини в зруйнованому будинку у Бородянці. Цей вибір був свідомим: творча група шукала локацію, яка не потребує «декорацій» — де саме повітря передає біль і тишу після трагедії. 

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

«Там не потрібно було нічого додумувати. Ці стіни вже все пам’ятають», — каже режисер.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Сценаристка серіалу Світлана Усенко додає: «Ми хотіли, щоб глядач відчув справжню атмосферу трагедії, а не її імітацію. Для мене було важливо передати не лише біль втрат, а й силу людяності, яку щодня демонструють рятувальники».

І хоча шоста серія заснована на художньому поєднанні реальних трагедій у Києві та Дніпрі, через такі сцени серіал нагадує: українські надзвичайники щодня стикаються із життям і смертю не в кіно, а в реальності.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Курйози на майданчику: штучне дихання деревʼяній собаці і гамак для відпочинку

Один з найкумедніших моментів трапився на зйомках епізоду, де герой рятує життя собаці на ім’я Найда.

«Для цієї сцени художники підготували бутафорську собаку — пластикову фігуру, обшиту штучним хутром. Вона виглядала дуже реалістично, але її лапи взагалі не гнулися. Я мав робити їй штучне дихання «рот у ніс», і навколо стояла вся знімальна група, спостерігаючи за цією кумедною сценою. Хоча в житті такі ситуації зовсім не смішні: собаки постійно допомагають рятувальникам знаходити людей під завалами, і вони, так само як і люди, можуть постраждати від диму або вибухів і потребувати екстреної допомоги. Ця сцена нагадує усім нам, що для рятувальників важливе кожне життя — і людини, і тварини».— згадує Максим Рягін, який зіграв рятувальника Філа.

У реальному житті собаки є незамінними помічниками ДСНС — вони беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, допомагаючи знаходити людей під завалами й у важкодоступних місцях.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

А ще Катя Кузнєцова згадує з усмішкою, як актор Роман Ясіновський приносив на майданчик власний гамак. Він знаходив місце, де можна його прив’язати, і спокійно відпочивав у ньому між сценами, одночасно вивчаючи тексти для свого театрального репертуару.

Екшен-сцена: як знімали епізод з машиною над прірвою

Режисер серіалу Віталій Кукса розповідає, що ця зміна стала однією з найскладніших і найцікавіших. В один день команда знімала одразу кілька важливих сцен: бійку Тараса й Андрія, епізоди на березі та драматичний момент із машиною над прірвою.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

«Безпека була на першому місці, — наголошує режисер. — Машину поступово спускали лебідкою, а потім міцно закріплювали тросами. Ми відзняли кілька варіантів кадрів, де Андрій і Тарас вибираються з авто. Основні сцени всередині машини знімали окремо — не над схилом, а на спеціальній платформі з нахилом, у кількох метрах від краю. Це створило ефект небезпеки, але забезпечило повну безпеку акторам».

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Щодо питання, чому глядачі не побачили сам момент падіння автомобіля, Віталій Кукса пояснює:

«Мені дуже хотілося скинути машину у воду! — сміється режисер. — Але одне діло — скинути, а зовсім інше — витягнути назад. Це великі витрати: потрібна техніка, люди, час, і, звісно, бюджет. Тому ми вирішили зосередитись на емоційній складовій цієї сцени, адже вона є розв’язкою нашої історії».

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Серіал, який підкорив серця глядачів

«Кохання та полум’я» з першої серії завоював любов глядачів. За підсумками телепереглядів, гостросюжетна мелодрама стала найкращим серіалом весни серед прем’єр усіх телеканалів (з початку 2025 року).

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

За перипетіями в житті героїв слідкували майже 5 млн глядачів по всій Україні. Протягом двох тижнів показу серіал був лідером серед ТОП проєктів усіх телеканалів країни.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

Соцмережі вибухають подяками за таку правдиву і зворушливу історію, і проханнями до СТБ про другий сезон. Творча команда наразі не коментує, чи буде продовження цієї історії, але й не заперечує.

Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ

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