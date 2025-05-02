Як знімали серіал «Кохання та полумʼя» на СТБ: реальні тренування на локаціях ДСНС, штучне дихання собаці та 5 млн глядачів

Серіал «Кохання та полум’я», прем’єра якого з успіхом пройшла в ефірі СТБ цієї весни, став особливим не лише для глядачів, а й для всієї творчої команди. Адже кожен епізод гостросюжетної мелодрами є своєрідною даниною поваги українським рятувальникам, які щодня ризикують собою заради порятунку людей, які знають справжню ціну життя і вміють кохати по-справжньому.

Щоб достовірно відтворити їхню роботу в умовах сьогодення, виконавці головних ролей пройшли «школу виживання» ДСНС, а в деяких сценах були залучені справжні надзвичайники та реальні пожежні частини. Як усе відбувалося за кадром — розповідаємо в нашому репортажі.

Реальні тренування та консультації ДСНС

Під час роботи над серіалом фахівці ДСНС постійно консультували знімальну групу: від дій на місці надзвичайних подій до деталей екіпірування. Керівниця прес-служби ДСНС України Світлана Водолага розповідає: «Рятувальники ділилися досвідом, розповідали, як підтримують постраждалих навіть у стресі й паніці. Наша задача — не тільки рятувати, а й надавати психологічну допомогу».

Цей підхід став основою для характерів героїв серіалу, які зберігають людяність у найскладніших умовах.

Актори Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов і Оля Атанасова до початку зйомок відвідали одну з пожежних частин столиці, пройшли смугу перешкод і спілкувалися з рятувальниками, щоб роз’яснити для себе деякі моменти і глибше відчути своїх персонажів.

«Я набажала собі цей проєкт. Для мене велика честь зіграти представницю такої надзвичайної професії. Рятувальники — це справжні герої без зброї. Я вдячна каналу СТБ за те, що вони підняли цю актуальну тему. Ми особисто познайомилися з хлопцями в пожежній частині — неймовірні люди з почуттям гумору. Вони показали, як влаштовані пожежні автомобілі та за який час треба вдягтися у повну екіпіровку», — ділиться враженнями Катерина Кузнєцова.

Окрім того, Григорій Бакланов та Оля Атанасова подолали справжню смугу перешкод, яку зазвичай проходять рятувальники під час підготовки, щоб краще вжитися в образи своїх персонажів.

«Я розумів, що буде непросто, але це виявилося ще складніше, ніж я очікував, — згадує Григорій Бакланов. — Професійні рятувальники долають її приблизно за три хвилини, новачки — за п’ять. А я навіть не знаю, за скільки пройшов (сміється) — ніхто не засікав. Я радий, що серіал показує не лише особисті стосунки між людьми, а й справжню роботу рятувальників. Мене особливо вразило те, що, попри важливість цієї професії на рівні з лікарями чи поліцією, суспільство все ще недооцінює працю ДСНС, адже мало хто по-справжньому розуміє, через що їм доводиться проходити щодня, особливо коли кожен день дістаєш з-під завалів людей».

Фахівці ДСНС також допомагали творчій команді з підбором локацій для зйомок.

«Ми не хотіли фальші. Ми ретельно вивчали досвід реальних рятувальників, працювали з консультантами та створювали розкадрування. Було важливо досягти максимального реалізму й поваги до тих, хто переживає подібне», — розповідає режисер серіалу Віталій Кукса.

Зйомки у зруйнованих будинках

Однією з найемоційніших стала шоста серія, де знімали сцену порятунку родини в зруйнованому будинку у Бородянці. Цей вибір був свідомим: творча група шукала локацію, яка не потребує «декорацій» — де саме повітря передає біль і тишу після трагедії.

«Там не потрібно було нічого додумувати. Ці стіни вже все пам’ятають», — каже режисер.

Сценаристка серіалу Світлана Усенко додає: «Ми хотіли, щоб глядач відчув справжню атмосферу трагедії, а не її імітацію. Для мене було важливо передати не лише біль втрат, а й силу людяності, яку щодня демонструють рятувальники».

І хоча шоста серія заснована на художньому поєднанні реальних трагедій у Києві та Дніпрі, через такі сцени серіал нагадує: українські надзвичайники щодня стикаються із життям і смертю не в кіно, а в реальності.

Курйози на майданчику: штучне дихання деревʼяній собаці і гамак для відпочинку

Один з найкумедніших моментів трапився на зйомках епізоду, де герой рятує життя собаці на ім’я Найда.

«Для цієї сцени художники підготували бутафорську собаку — пластикову фігуру, обшиту штучним хутром. Вона виглядала дуже реалістично, але її лапи взагалі не гнулися. Я мав робити їй штучне дихання «рот у ніс», і навколо стояла вся знімальна група, спостерігаючи за цією кумедною сценою. Хоча в житті такі ситуації зовсім не смішні: собаки постійно допомагають рятувальникам знаходити людей під завалами, і вони, так само як і люди, можуть постраждати від диму або вибухів і потребувати екстреної допомоги. Ця сцена нагадує усім нам, що для рятувальників важливе кожне життя — і людини, і тварини».— згадує Максим Рягін, який зіграв рятувальника Філа.

У реальному житті собаки є незамінними помічниками ДСНС — вони беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, допомагаючи знаходити людей під завалами й у важкодоступних місцях.

А ще Катя Кузнєцова згадує з усмішкою, як актор Роман Ясіновський приносив на майданчик власний гамак. Він знаходив місце, де можна його прив’язати, і спокійно відпочивав у ньому між сценами, одночасно вивчаючи тексти для свого театрального репертуару.

Екшен-сцена: як знімали епізод з машиною над прірвою

Режисер серіалу Віталій Кукса розповідає, що ця зміна стала однією з найскладніших і найцікавіших. В один день команда знімала одразу кілька важливих сцен: бійку Тараса й Андрія, епізоди на березі та драматичний момент із машиною над прірвою.

«Безпека була на першому місці, — наголошує режисер. — Машину поступово спускали лебідкою, а потім міцно закріплювали тросами. Ми відзняли кілька варіантів кадрів, де Андрій і Тарас вибираються з авто. Основні сцени всередині машини знімали окремо — не над схилом, а на спеціальній платформі з нахилом, у кількох метрах від краю. Це створило ефект небезпеки, але забезпечило повну безпеку акторам».

Щодо питання, чому глядачі не побачили сам момент падіння автомобіля, Віталій Кукса пояснює:

«Мені дуже хотілося скинути машину у воду! — сміється режисер. — Але одне діло — скинути, а зовсім інше — витягнути назад. Це великі витрати: потрібна техніка, люди, час, і, звісно, бюджет. Тому ми вирішили зосередитись на емоційній складовій цієї сцени, адже вона є розв’язкою нашої історії».

Серіал, який підкорив серця глядачів

«Кохання та полум’я» з першої серії завоював любов глядачів. За підсумками телепереглядів, гостросюжетна мелодрама стала найкращим серіалом весни серед прем’єр усіх телеканалів (з початку 2025 року).

За перипетіями в житті героїв слідкували майже 5 млн глядачів по всій Україні. Протягом двох тижнів показу серіал був лідером серед ТОП проєктів усіх телеканалів країни.

Соцмережі вибухають подяками за таку правдиву і зворушливу історію, і проханнями до СТБ про другий сезон. Творча команда наразі не коментує, чи буде продовження цієї історії, але й не заперечує.

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