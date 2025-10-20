Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

«Поява» Мотрі, рожевий капелюх та дівчина на даху лімузина: меми про Першу вечірку Холостяк-14

20.10.2025

Прем’єра нового сезону реаліті Холостяк на СТБ з Тарасом Цимбалюком наробила чимало галасу — і не лише в ефірі! У соцмережах глядачі та українські бренди влаштували справжній флешмоб жартів і мемів про Першу вечірку сезону. Яскраве вбрання дівчат, несподівані реакції та фрази, які одразу стали крилатими — усе це перетворило перший випуск на ідеальне джерело натхнення для мемотворців. Холостяк, без перебільшення, об’єднав всю країну, адже про прем’єру не писав хіба що лінивий. 

Ми зібрали найкращі меми про Першу вечірку Холостяк-14, які точно піднімуть настрій навіть тим, хто ще не дивився перший випуск проєкту.

Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком

Меми про Холостяка 2025

Справжнім джерелом мемів стала Ірина, яка феєрично зʼявилася перед Холостяком на даху лімузина. Після такої ефектної появи весь Threads вибухнув мемами:

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Також українцям припала до душі неординарна Ірина з Хмельницького, яка зʼявилася на Першій вечірці у рожевому капелюсі.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Джерелом жартів також стала героїня Дарʼя, яка під час знайомства з Холостяком сказала:

– Я Тараса. Ой, я не Тарас, я Дарʼя. 

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Українські блогери та зірки не залишилися осторонь, адже перша вечірка Холостяка-14 стала справжнім трендом у соцмережах. Ось що написав Андрій Бєдняков у Threads:

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

А український співак та ведучий Володимир Дантес поцікавився, за яким номером можна замовити білий лімузин, на якому дівчата приїжджали на зустріч з Холостяком.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

 

Також мережею розлетілось фото, де Тарас Цимбалюк стоїть біля білого лімузина з Антоніною Хижняк в образі Мотрі. Тарас навіть поширив це фото в своєму Instagram.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Це стало причиною для ще однієї хвилі мемів, тому глядачі почали активно створювати нові жарти з героями серіалу «Спіймати Кайдаша».

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Мережу також заполонили дотепні дописи і картинки.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

До флешмобу жартів долучалися також і відомі українські компанії, бренди та навіть застосунок Дія.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Причиною для жартів стало й те, що вперше в історії проєкту цьогорічна Перша вечірка була розділена на два випуску, тому Церемонію троянд глядачі побачать у 2 випуску Холостяк-14 вже цієї пʼятниці.

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів
Холостяк

Поява на даху лімузина, сеанс тату та пігулки кохання: як пройшла Перша вечірка «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон з Тарасом Цимбалюком
Холостяк

Прем’єра «Холостяка» з Тарасом Цимбалюком: 26 дівчат, знайомства наосліп і несподівані сюрпризи

 Холостяк 14 сезон 2025
Холостяк

Відчуй кохання, немов у кіно: СТБ оголосив дату прем’єри Холостяк-14 з Тарасом Цимбалюком

 Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів
Холостяк

Любов варта всього! Український кейс «Холостяка» серед фіналістів Каннських Левів у номінації «Різноманіття та інклюзивність»

 Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів
Холостяк

Запрошуємо стати героїнею проєкту Холостяк 14 сезон!

 Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів
Холостяк

Він сказав сотні слів кохання у кіно. Але шукає ту єдину, якій освідчиться в житті: Тарас Цимбалюк — новий «Холостяк»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати