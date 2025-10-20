Холостяк 14 сезон 1 випуск: добірка мемів

«Поява» Мотрі, рожевий капелюх та дівчина на даху лімузина: меми про Першу вечірку Холостяк-14

Прем’єра нового сезону реаліті Холостяк на СТБ з Тарасом Цимбалюком наробила чимало галасу — і не лише в ефірі! У соцмережах глядачі та українські бренди влаштували справжній флешмоб жартів і мемів про Першу вечірку сезону. Яскраве вбрання дівчат, несподівані реакції та фрази, які одразу стали крилатими — усе це перетворило перший випуск на ідеальне джерело натхнення для мемотворців. Холостяк, без перебільшення, об’єднав всю країну, адже про прем’єру не писав хіба що лінивий.

Ми зібрали найкращі меми про Першу вечірку Холостяк-14, які точно піднімуть настрій навіть тим, хто ще не дивився перший випуск проєкту.

Меми про Холостяка 2025

Справжнім джерелом мемів стала Ірина, яка феєрично зʼявилася перед Холостяком на даху лімузина. Після такої ефектної появи весь Threads вибухнув мемами:

Також українцям припала до душі неординарна Ірина з Хмельницького, яка зʼявилася на Першій вечірці у рожевому капелюсі.

Джерелом жартів також стала героїня Дарʼя, яка під час знайомства з Холостяком сказала:

– Я Тараса. Ой, я не Тарас, я Дарʼя.

Українські блогери та зірки не залишилися осторонь, адже перша вечірка Холостяка-14 стала справжнім трендом у соцмережах. Ось що написав Андрій Бєдняков у Threads:

А український співак та ведучий Володимир Дантес поцікавився, за яким номером можна замовити білий лімузин, на якому дівчата приїжджали на зустріч з Холостяком.

Також мережею розлетілось фото, де Тарас Цимбалюк стоїть біля білого лімузина з Антоніною Хижняк в образі Мотрі. Тарас навіть поширив це фото в своєму Instagram.

Це стало причиною для ще однієї хвилі мемів, тому глядачі почали активно створювати нові жарти з героями серіалу «Спіймати Кайдаша».

Мережу також заполонили дотепні дописи і картинки.

Причиною для жартів стало й те, що вперше в історії проєкту цьогорічна Перша вечірка була розділена на два випуску, тому Церемонію троянд глядачі побачать у 2 випуску Холостяк-14 вже цієї пʼятниці.

