Холостяк 2025 з Тарасом Цимбалюком: як пройшла Перша вечірка

Поява на даху лімузина, сеанс тату та пігулки кохання: як пройшла Перша вечірка «Холостяк-14»

На телеканалі СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостяк-14». Головний герой нового сезону — актор Тарас Цимбалюк — уже зробив перші кроки до свого кохання. На Першій вечірці він зустрів дівчат, які готові відкрити серця та побудувати кохання, немов у кіно. Кожна намагалася здивувати Тараса не лише своєю появою, а й подарунком, щирістю, історією та сферою, у якій вона живе й розвивається.

Перші знайомства з Холостяком-14: як пройшла вечірка

Традиційно Перша вечірка розпочалася зі знайомства дівчат із Холостяком. Оскільки ім’я головного героя стало відомим ще до початку проєкту, дівчата мали змогу добре підготуватися: вивчити його вподобання, продумати образи й особливі сюрпризи.

У першому лімузині, що вирушив на зустріч із Тарасом, їхали Міс України-2023 Софія, фотографиня Юлія, вчителька Яна та фітнес-тренерка Оля. Кожна з них написала на папірці своє життєве кредо, які ведучий проєкту Григорій Решетник передав Холостяку.

Найбільше Тарасу відгукнулося кредо Яни — «Вір у свої сили». Саме вона й стала першою дівчиною, з якою він познайомився. Учителька з Києва розповіла, що вже колись зустрічалася з Тарасом — вони випадково перетнулися у закладі. Тоді вона подумала: «Ось чоловік, якого я хотіла б бачити поруч із собою».

Наступною до Холостяка вийшла тендітна красуня зі званням Міс України-2023 — Софія Шамія. Її слова розтопили атмосферу вечора:

– Мені здається, що з тобою я зможу не ховатися і бути справжньою, — зізналася дівчина.

Фітнес-тренерка Оля здивувала Тараса впевненістю і сильним рукостисканням — саме так вона показала свій спортивний характер і життєвий тонус.

Фотографиня Юлія, авторка кредо «Важко бути холодним, коли ти вогонь», вирішила залишити Тарасу яскраву згадку про їхнє знайомство — мініфотосесію прямо на місці зустрічі.

Надін почала своє знайомство з Холостяком загадково — із телефонного дзвінка. Їхня розмова вийшла відвертою: говорили про чесність, перше враження і те, що насправді важливо в стосунках.

Проте спілкування з Надін перервала феєрична поява Ірини – дівчина приїхала на даху лімузина, чим неабияк здивувала та спантеличила Холостяка.

Надія ж вирішила заінтригувати Холостяка незвичним подарунком — табуреткою. І не дарма: під час знайомства мініатюрна дівчина, стала на неї, аби бути з Холостяком «на одному рівні». Цей момент викликав у нього щиру усмішку.

Логістка Юлія зробила ставку на чесність — вона подарувала Тарасу коробку з дитячими машинками та конверт, який попросила відкрити пізніше. Цей жест одразу пробудив у Холостяку цікавість.

Віточка з Білої Церкви, яка популяризує українські традиції, презентувала Холостяку вишиванку, створену за мотивами старовинної сорочки з Корсунь-Шевченківського району.

– Рік тому я написала в соцмережах, що хочу чоловіка з Черкащини. І тут — такий match, — усміхнулася дівчина.

Кондитерка Катерина приготувала для Тараса його улюблений торт — «Монастирська хата». Разом вони скуштували солодкий дарунок і поговорили про кулінарні вподобання один одного.

Екзотична турагентка Ніколєтта вирішила зробити знайомство з Тарасом незабутнім – вона запропонувала разом набити татуювання. Дівчина навіть підготувала ескізи тату, які на її думку підійшли б Тарасу найбільше. І хоч Холостяк довго вагався, все ж погодився на маленьке татуювання у формі зірочки. Їхня зустріч пройшла у легкій атмосфері, вони знайшли багато спільних тем: говорили про тату, батьків й стосунки на відстані.

Художниця Настя представила себе через творчість. Вона сиділа за мольбертом, тому Тарас спершу бачив лише полотно з мотанкою.

– Це мотанка-берегиня. Вона вбереже тебе від нечисті, зла та порчі інших дівчат, — сказала Настя.

Неординарна Ірина з Хмельницького запропонувала Тарасу зіграти у гру: вони одночасно мали вимовляти рандомні слова, щоб знайти спільне — своє «ключове» слово.

Лікарка-косметологиня Оксана з Києва не принесла подарунка, адже вважає, що дарувати щось незнайомому чоловіку на першій зустрічі – дивно. Зате дівчина підкорила Тараса почуттям гумору.

– Наша словесна взаємодія мене зацікавила — вона нетипова, і, здається, з нею може бути весело, — зізнався Холостяк.

Інша Наталя розпочала знайомство зі сміливої заяви: «Зазвичай у житті я отримую те, що хочу. І сьогодні я хочу тебе». Вона подарувала Тарасу віяло зі своїм зображенням — а друге, з фото Тараса, залишила для себе.

Ще одна Наталя — працівниця ДСНС, яка вже дев’ять років працює інспекторкою в Державній службі надзвичайних ситуацій України, — вручила Холостяку подяку, відомчий знак за те, що Тарас дуже щиро та правдиво показав роль рятувальника у серіалі «Кохання та полумʼя».

«Завдяки таким історіям люди розуміють, наскільки це важлива професія», — сказала вона.

– Мені приємно, що ми транслюємо такі сенси – наскільки величезний внесок роблять співробітники ДСНС. Дякую тобі!, — відповів Тарас.

Холостяк зізнався, що навіть засумнівався, чи вартий він прийняти цю нагороду, адже саме рятувальники щодня ризикують життям, до чого він не має відношення.

Помітивши, що Наталя хвилюється, він підтримав її і провів до інших дівчат.

Тендітна інфлюенсерка та власниця бренду купальників Іра вирішила «вкрасти» Холостяка у мандрівку. Дівчина зізналась, що обожнює подорожі, адже саме там надихається, тому першу зустріч з Тарасом вирішила організувати саме так. Іра та Тарас «відвідали» три локації, до кожної з яких дівчина підготувала реквізити, аби передати вайб конкретного місця.

Власниця весільної агенції Дарʼя прийшла до Тараса в сукні з лебедем і подарувала бутоньєрку у формі цієї пташки — символу кохання та вірності.

Фармацевтка Таня підійшла до першого знайомства з гумором і професійною фантазією:

– Я працюю у фармацевтичній компанії і вирішила трішки поекспериментувати з рецептом кохання. Підготувала для тебе чарівні вітамінки — вони допомагають зробити правильний вибір серцем.

Дизайнерка одягу Христина здивувала Холостяка своєю відвертою сукнею, яку сама розробила та пошила спеціально для першої зустрічі з Тарасом.

Блогерка Аня розпочала знайомство з Холостяком не особисто. Дівчина відправила на розвідку свою сестру-близнючку Настю, яка перша познайомилась з Тарасом та задала йому кілька особистих питань. Після чого, Настя повернулась в лімузин і звідти вийшла вже Аня.

– Сестри-близнючки завжди відчувають трошки більше, тому їй (Ред.- сестрі) було важливо тебе побачити, – сказала Аня.

SMM-ниця Таня розкрила Холостяку свою «темну сторону» — через аудіоповідомлення, у якому зізналася, що її темна сторона проявляється у ліжку.

А Вікторія, імпульсивна і яскрава, одразу задала тон знайомству:

– Ти — Стрілець, я — Стрілець. Тому або весілля, або пожежа!

А ким виявляться ще дві дівчини з лімузина? Адже здається, Тарас з однією з них вже знайомий:

– Чесно, не очікував побачити її в цьому проєкті, – сказав Холостяк.

Чим закінчиться Перша вечірка? Не пропустіть другий випуск Холостяк-14 вже наступної п’ятниці, 24 жовтня, о 19:00 на СТБ.

