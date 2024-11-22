Проєкти
Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Перевізниця
Перевізниця
Всі проєкти
ru
Холостяк

«Просмажка» героїнь проєкту «Холостяк»-13

22.11.2024

У 4 випуску Холостяк і героїні проєкту вирушили до Карпат. Свіже гірське повітря і полонини спонукали дівчат до… гумору? Ведучий Григорій Решетник повідомив, що наприкінці тижня на них чекає справжня «просмажка» жартами. Проте деякі стендапи були не просто влучними, а дещо гострими і навіть образливими. Більше про «просмажку» у 4 випуску «Холостяк»-13 — читайте в матеріалі STB.UA.  

Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску

«Вечір гумору — місце, де люди жартують одне про одного. Гостро або не дуже, але жартома описують певні риси інших».

Героїням довелося долати страхи виступу на публіку, тож Олександр розпочав першим, аби своїм прикладом підтримати кожну. Чоловік не “просмажував” дівчат, але взявся за самоіронію. 

«Взагалі я пішов на проєкт “Холостяк”, адже хотів дослідити його на доступність. Крім того, аби знайти свою другу половинку. Якщо ж ви намагаєтеся на побаченні потерти своєю ніжкою — мою, то кажіть про це, бо я можу просто не відчути… Коли я дізнався, що буду головним героєм, одна з підписниць почала надсилати мені довідки про свою хворобу. Ось такі у мене тепер “нюдси”», — жартував Холостяк.

Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску

Терен зізнався, що гарний гумор для нього — це прояв інтелекту. Влучні жарти і вміння їх сприймати — показник розуму. За жартами можна приховати багато чого, крім того отримати нову інформацію про людину.

«Нікого так не бісять довгі ноги Ксенії, як Олександра», — жарт від Вероніки.

Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску

Доволі багато говорили про Анастасію та її жіночі енергетичні практики.

«Треба жити так, аби на твою честь назвали синдром… в твоєму випадку, це астрологія головного мозку».

«Анастасія щодня розповідає нам про нашу реалізацію у світі, але у неї в графі діяльності прописано “в активному пошуку”».

«Коли в своїй свідомості дісталася дальніх орбіт і твоя душа настільки зцілилася, але ти так і не навчилася простому земному ремеслу — заробляти гроші». 

Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску

Та коли дійшла черга до самої Анастасії, героїня попередила, що це її субʼєктивна думка і ображатися не варто: «Модель, блогер, актриса, звучить як проста відмазка Лізи, що їй не вистачило розуму поступити в університет». «Вероніка, я щиро тобі бажаю зустріти ще не одного провідника у житті. Але функція Олександра очевидна — він проведе тебе додому». «А взагалі Юстина прийшла на проєкт, аби подорожче продати свою цнотливість і було за що жити в Лондоні».

Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску

Сам Холостяк зізнався, що в гуморі так буває. Жартують над будь-якими темами: і над гострими, і над болючими. 

«Було сміливо», — підсумував Терен.

Більше на тему: «Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

Хто пішов у 4 випуску проєкту «Холостяк»-13?

 Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

«Холостяк»-13: Карпати, “просмажка” суперниць і зізнання дівчат про поцілунки у 4 випуску

 Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

«Холостяк»-13 випуск 4: скандал між дівчатами і романтичні побачення в горах

 Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

Сара Джессіка Паркер і Холостяк Терен разом презентували фільм у Нью-Йорку

 Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

«Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

 Просмажка героїнь проєкту «Холостяк»-13 у 4 випуску
Холостяк

Перший поцілунок Терена на проєкті «Холостяк»-13
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати