«Просмажка» героїнь проєкту «Холостяк»-13

У 4 випуску Холостяк і героїні проєкту вирушили до Карпат. Свіже гірське повітря і полонини спонукали дівчат до… гумору? Ведучий Григорій Решетник повідомив, що наприкінці тижня на них чекає справжня «просмажка» жартами. Проте деякі стендапи були не просто влучними, а дещо гострими і навіть образливими. Більше про «просмажку» у 4 випуску «Холостяк»-13 — читайте в матеріалі STB.UA.

«Вечір гумору — місце, де люди жартують одне про одного. Гостро або не дуже, але жартома описують певні риси інших».

Героїням довелося долати страхи виступу на публіку, тож Олександр розпочав першим, аби своїм прикладом підтримати кожну. Чоловік не “просмажував” дівчат, але взявся за самоіронію.

«Взагалі я пішов на проєкт “Холостяк”, адже хотів дослідити його на доступність. Крім того, аби знайти свою другу половинку. Якщо ж ви намагаєтеся на побаченні потерти своєю ніжкою — мою, то кажіть про це, бо я можу просто не відчути… Коли я дізнався, що буду головним героєм, одна з підписниць почала надсилати мені довідки про свою хворобу. Ось такі у мене тепер “нюдси”», — жартував Холостяк.

Терен зізнався, що гарний гумор для нього — це прояв інтелекту. Влучні жарти і вміння їх сприймати — показник розуму. За жартами можна приховати багато чого, крім того отримати нову інформацію про людину.

«Нікого так не бісять довгі ноги Ксенії, як Олександра», — жарт від Вероніки.

Доволі багато говорили про Анастасію та її жіночі енергетичні практики.

«Треба жити так, аби на твою честь назвали синдром… в твоєму випадку, це астрологія головного мозку». «Анастасія щодня розповідає нам про нашу реалізацію у світі, але у неї в графі діяльності прописано “в активному пошуку”». «Коли в своїй свідомості дісталася дальніх орбіт і твоя душа настільки зцілилася, але ти так і не навчилася простому земному ремеслу — заробляти гроші».

Та коли дійшла черга до самої Анастасії, героїня попередила, що це її субʼєктивна думка і ображатися не варто: «Модель, блогер, актриса, звучить як проста відмазка Лізи, що їй не вистачило розуму поступити в університет». «Вероніка, я щиро тобі бажаю зустріти ще не одного провідника у житті. Але функція Олександра очевидна — він проведе тебе додому». «А взагалі Юстина прийшла на проєкт, аби подорожче продати свою цнотливість і було за що жити в Лондоні».

Сам Холостяк зізнався, що в гуморі так буває. Жартують над будь-якими темами: і над гострими, і над болючими.

«Було сміливо», — підсумував Терен.

Більше на тему: «Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

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