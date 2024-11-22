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«Холостяк»-13 випуск 4: скандал між дівчатами і романтичні побачення в горах

22.11.2024

Сьогодні о 19:00 не пропустіть 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-13 на СТБ. Адже стосунки головного героя і дівчат розвиватимуться у мальовничих Карпатах. Вмикайте улюблений телеканал СТБ і слідкуйте за тим, як народжуються нові почуття. 

Холостяк 13 сезон 4 випуск: анонс від 22.11.2024

На попередній Церемонії троянд Олександр Терен запросив Вероніку розділити з ним дорогу в Карпати. Відверті розмови та перша ніч із Холостяком — як пройде їх поїздка в одному купе? 

Більше на тему: «Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

По приїзду до Карпат Вероніка та Олександр доєднаються до решти дівчат у глемп-готелі. Як дівчата відреагують на появу Вероніки? Адже всі вважали, що вона покинула проєкт. І які зізнання Вероніки спровокують справжній скандал серед дівчат? 

Холостяк 13 сезон 4 випуск: анонс від 22.11.2024

Також Олександр запросив на індивідуальне побачення ще одну дівчину і організував для неї прогулянку на конях. Та чи зможе дівчина ним насолодитися після того, що трапилося напередодні? І яка розмова відбудеться між ними?

Холостяк 13 сезон 4 випуск: анонс від 22.11.2024

Також на героїв проєкту «Холостяк» чекає гумористичний вечір. Вони влаштують одне одному справжню просмажку! Про кого найбільше жартуватимуть героїні, чиї жарти будуть влучними, а чиї навпаки — назвуть недоречними? Як відреагує Олександр на це?  І хто з дівчат для нього відкриється по-новому?

Video: Холостяк 13 сезон 4 випуск: анонс від 22.11.2024

Що буде у 4 випуску проєкту Холостяк 13? Детальніше про новий випуск Холостяк 13 сезон від 22.11.2024 - дивіться на СТБ

Не пропустіть непрості зізнання дівчат у відеозверненнях та одну з найскладніших Церемоній троянд для Олександра вже сьогодні о 19:00 в ефірі реаліті «Холостяк» на СТБ.

Холостяк 13 сезон 4 випуск: анонс від 22.11.2024

А одразу після ефіру проєкту «Холостяк» не пропустіть ток-шоу “Як знайти кохання». Експерти та учасниці 13 сезону обговорять тему жіночої дружби на проєкті. Що робити, коли ви обидві закохані у одного чоловіка? Як відрізнити подругу,  якій можна довіряти, від заздрісної і небезпечної?

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