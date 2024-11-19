Сара Джессіка Паркер і Холостяк Терен разом презентували фільм у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулась премʼєра документального фільму Front Row (“Перший ряд”) про українських артистів балету в еміграції та ветерана війни і нового Холостяка Олександра Терена. Його продюсеркою стала акторка Сара Джессіка Паркер, зірка серіалу «Секс і місто». Фільм знімали навесні та влітку 2023 року. Його показали у рамках 15-го щорічного кінофестивалю DOC NYC у Village East by Angelika.

Цими вихідними у Village East відбулася світова прем’єра документального фільму «Перший ряд» у DOC NYC. Це глибокі роздуми про те, як мистецтво може надихати, нести надію та світло в темні часи та захоплювати увагу кожного глядача. Розпач перетворюється на просвітлення та показує, як мистецтво може встановити глибокий зв’язок і змусити людство об’єднатися заради більшої мети мирного існування.

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Фільм знімали у 2023 році. У ньому розповідається про групу українських танцюристів в еміграції та ветерана війни і нового Холостяка Олександра Терена, які формують нову балетну трупу United Ukrainian Ballet.

DOC NYC прославляє документальне кіно, об’єднуючи митців і глядачів за допомогою сильних історій.

Фото: Getty Images

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