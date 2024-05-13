Цієї осені Любові бути: «Холостяк» повертається на СТБ!

В час, коли в нас намагаються відібрати найцінніше, ми любимо вперто й трепетно, як ніколи. Любов дає нам сили боротися, вірити й чекати миті, коли ми обіймемо одне одного. Ми точно знаємо, що Любов і наші герої можуть все. Цієї осені Любові — бути!

Головне романтичне реаліті країни повертається на телеканал СТБ. Новий Холостяк — військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games Олександр «Терен» Будько!

Video: Холостяк 13 сезон: дивіться скоро на СТБ Легендарний проєкт Холостяк повертається на СТБ - що буде в новому 13 сезоні. Анонс нового 13 сезону проєкту Холостяк і хто Холостяк 2024 - на сайті СТБ

Міжнародним дистрибʼютором формату «Холостяк» (The Bachelor) є Warner Bros. International Television.

«Два роки ми отримували від колег, партнерів і глядачів запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни — це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок — це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. Той, хто відстоює справжні цінності: свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей», — коментує Людмила Семчук, генеральна директорка телеканалу СТБ.

Олександру 28 років. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А незабаром став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» з позивним «Терен». Важке поранення в боях за Харківщину, втрата обох кінцівок, протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. В його серці – безмежна любов до України та життя. Любов, з якою він може все.

Активний спосіб життя, подолання внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвиток інклюзії в Україні та допомога в соціалізації ветеранів по поверненню з фронта – одні з цілей діяльності Терена. Сьогодні його ім’я знають не тільки в Україні, а й у світі. Призер з плавання міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених», співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив». Співавтор благодійних лімітованих колекцій прикрас та одягу, кошти з продажу яких спрямовано на потреби Сил оборони. Він танцював разом з артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії (США). Про нього зняли фільм «Перший ряд» (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер. Ним захоплюється британська королівська родина, та йому аплодували Канни. І це — тільки початок.

«Наша команда познайомилася з Сашею ще минулого літа під час зйомки інтерв’ю для проєкту СТБ «Нескорені». Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже і сам Сашко. Його впевненість і неймовірне почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли — ось наш кандидат на нового Холостяка. Цієї осені разом із Холостяком ми не тільки поринемо у нову історію кохання, а й сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок», — додає Лідія Паньків, маркетинг-директорка телеканалу СТБ.

«Холостяк для мене — це шанс, зустріти свою людину, з якою хочеться спробувати створити сім’ю, — зізнається Терен. — На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроєкті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще. Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору».

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Тереном.

Анкета для дівчат за посиланням!

Цієї осені коханню — бути!

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