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Визитка второй учасницы Холостяк 12 сезон – смотрите 4 марта на СТБ

18.02.2022

Этой весной на СТБ состоится праздник настоящей любви! В романтическом реалити Холостяк 12 сезон Алекс Топольский откроет свое сердце и душу для того, чтобы по-настоящему влюбиться, найти женщину, которая будет понимать его с полуслова, и стать рядом с избранницей самым счастливым человеком в мире. Найдет ли Алекс Топольский любовь на проекте? Следите за романтическими приключениями холостяка вместе с нами – смотрите проект Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.

Video: Визитка второй учасницы Холостяк 12 сезон – смотрите 4 марта на СТБ


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