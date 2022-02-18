Визитка третьей участницы Холостяк 12 сезон – смотрите 4 марта на СТБ
18.02.2022
Этой весной на СТБ состоится праздник настоящей любви! В романтическом реалити Холостяк 12 сезон Алекс Топольский откроет свое сердце и душу для того, чтобы по-настоящему влюбиться, найти женщину, которая будет понимать его с полуслова, и стать рядом с избранницей самым счастливым человеком в мире. Найдет ли Алекс Топольский любовь на проекте? Следите за романтическими приключениями холостяка вместе с нами – смотрите проект Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.
Video: Визитка третьей участницы Холостяк 12 сезон – смотрите 4 марта на СТБ
Холостяк 12 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 12 сезона программы Холостяк
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=