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Премьера Холостяк 11 сезон – смотрите с 5 марта на СТБ

15.02.2021

Не пропустите премьеру самого романтичного реалити страны – смотрите онлайн Холостяк 11 сезон с 05.03.2021 на СТБ!

В начале весны холостяк с большим сердцем Михаил Заливако отправится на поиски настоящей любви. Романтические свидания, откровенные разговоры, ссоры, горькая правда и зарождение чувств – это и даже больше придется пережить Михаилу, чтобы сказать избраннице три желанных слова. Кто станет этой счастливицей? Ответ вы узнаете совсем скоро! С 05.03.2021 смотрите новый сезон Холостяк-11 на СТБ.

Video: Премьера Холостяк 11 сезон – смотрите с 5 марта на СТБ


Холостяк 11 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 11 сезона программы Холостяк

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