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Все буде добре

Домашнє какао з молоком: рецепт

27.01.2023

Для багатьох «смак дитинства» – це ароматне молочне какао! У холодну осінь цей напій особливо актуальний. Читайте рецепт домашнього какао від STB.UA.

какао

Какао допомагає не тільки зігрітися, але й підняти настрій! Цей напій, як і шоколад, стимулює розумову діяльність та служить своєрідним антидепресантом.

Інгредієнти:

  • какао-порошок – 1 ст. ложка,
  • молоко – 0, 5 л.,
  • цукор – 1 ст. ложка.

Для смаку можна додати ваніль або корицю.

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Приготування:

  1. Візьміть невелику каструлю, налийте в неї молоко і поставте на вогонь. Молоко слід довести до кипіння. Не має значення, яке саме молоко ви оберете для напою.
  2. Після того, як молоко скипить, додайте в нього какао-порошок. Після цього додайте цукор. Розмішайте додані інгредієнти, щоб вони розчинилися у молоці. Грудочок бути не повинно.
  3. Залиште какао варитися на 5 хвилин. Після цього зніміть напій з плити і накрийте каструлю кришкою, щоб какао настоялося.
  4. Налийте какао в чашку. Його смачніше пити гарячим. Фінальний штрих – прикраса. Це може бути шоколадна стружка або кориця.

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